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Танцы со звездами: определился новый звездный участник шоу

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Среда 14 июля 2021 21:07
Танцы со звездами: определился новый звездный участник шоу Фото: Фагот стал новым участником "Танцев со звездами" (пресс-служба "1+1")
Автор: Роман Мирончук

Телеканал "1+1" работает над новым пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами". Создатели шоу обещают удивить новыми постановками и яркими перевоплощениями. При этом стал известен еще один звездный участник шоу - это Фагот из ТНМК.

Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

"Я рад присоединиться к "Танцам со звездами". Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу "Танцую для тебя" на "1+1", - прокомментировал Фагот свое участие в проекте.

Танцы со звездами: определился новый звездный участник шоу

Фото: Фагот (пресс-служба "1+1")

Напомним, что певица Джамала стала первой участницей шоу. Она бросила вызов Фаготу, и предложила таким образом ему принять участие в этом проекте.

Он принял челлендж, и опубликовал видео с зажигательным танцем в Instagram.

При этом Фагот бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK.

Пользователи сети прокомментировали эту новость.

  • Это круто! Потому честно, я не смотрела танцы на "1+1" ни одного выпуска, а ты, Олег, заинтриговал! Уверена, танцы - это еще один из твоих талантов!
  • Ну на Фагота стоит посмотреть;
  • Тот момент, когда начнешь смотреть танцы со звездами! Пусть будут танцы!
  • Это будет огонь. Давно я "1+1" не включала. Я буду болеть за вас.

Уже скоро украинцы узнают, кого из знаменитостей они смогут увидеть на паркете в новом сезоне "Танцев со звездами".

Ранее всплыли первые неожиданные подробности о 5 сезоне "Танцев со звездами".

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