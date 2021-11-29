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Телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен

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Понедельник 29 ноября 2021 09:56
Телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен Александр Громлюк дал рецепт дешевого, но вкусного праздничного салата (коллаж Lite)
Автор: Артем Горовенко

Если в теплое время года хочется есть овощи, то в холода люди налегают на более сытные блюда. Но и салаты могут быть весьма питательными, если добавить в них интересные ингредиенты.

Убедитесь в этом сами, приготовив блюдо по рецепту участника реалити Нового канала "Адская кухня" Александра Громлюка.

Для приготовления блюда вам понадобятся:

  • ветчина - 50 г
  • пекинская капуста - 70 г
  • грибы шампиньоны - 30 г
  • грецкий орех - 10 г
  • петрушка - 5 г
  • свежий огурец - 10 г
  • зеленый лук - 5 г

Ингредиенты для заправки:

  • апельсиновый сок - 60 мл
  • красный винный уксус - 3 ст. л
  • мед - 2 ч. л
  • дижонская горчица - 1 ч. л
  • оливковое масло - 25 мл

Как приготовить заправку

Смешайте все ингредиенты в емкости с плотно закрывающейся крышкой. Хорошо встряхните и уберите в холодильник.

Перед заправкой еще раз хорошо встряхните.

Как приготовить салат

Ветчину, пекинскую капусту, огурец нарежьте соломкой. Лук и петрушку - произвольно. Грецкий орех порубите ножом.

Грибы нарежьте пластинками, обжарьте на растительном масле с солью.

Перемешайте их с остальными ингредиентами.

Добавьте заправку и перемешайте.

Сверху посыпьте рубленым грецким орехом.

Легко и просто! Приятного аппетита!

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