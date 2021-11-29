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Телекулінар розповів, як приготувати смачний святковий салат всього за 50 гривень

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Понеділок 29 листопада 2021 09:56
Телекулінар розповів, як приготувати смачний святковий салат всього за 50 гривень Олександр Громлюк дав рецепт дешевого, але смачного святкового салату (колаж Lite)
Автор: Артем Горовенко

Якщо в теплу пору року хочеться їсти овочі, то в холоди люди налягають на більш ситні страви. Але і салати можуть бути дуже поживними, якщо додати в них цікаві інгредієнти.

Переконайтеся в цьому самі, приготувавши страву за рецептом учасника реаліті Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка.

Для приготування страви вам знадобляться:

  • шинка - 50 г
  • пекінська капуста - 70 г
  • гриби печериці - 30 г
  • волоський горіх - 10 г
  • петрушка - 5 г
  • свіжий огірок - 10 г
  • зелена цибуля - 5 г

Інгредієнт для заправки:

  • апельсиновий сік - 60 мл
  • червоний винний оцет - 3 ст. л
  • мед - 2 ч. л
  • діжонська гірчиця - 1 ч. л
  • оливкова олія - 25 мл

Як приготувати заправку

Змішайте всі інгредієнти в ємності з кришкою, що щільно закривається. Добре струсіть і приберіть в холодильник.

Перед заправкою ще раз добре струсіть.

Як приготувати салат

Шинку, пекінську капусту, огірок наріжте соломкою. Цибулю і петрушку - довільно. Волоський горіх порубати ножем.

Гриби наріжте пластинками, обсмажте на олії з сіллю. Перемішайте їх з іншими інгредієнтами.

Додайте заправку і перемішайте.

Зверху посипте рубаним волоським горіхом.

Легко і просто! Приємного апетиту!

Раніше експерт розповіла, як оригінально приготувати рибу, щоб вона сподобалася навіть дітям.

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