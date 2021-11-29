Телекулінар розповів, як приготувати смачний святковий салат всього за 50 гривень
Якщо в теплу пору року хочеться їсти овочі, то в холоди люди налягають на більш ситні страви. Але і салати можуть бути дуже поживними, якщо додати в них цікаві інгредієнти.
Переконайтеся в цьому самі, приготувавши страву за рецептом учасника реаліті Нового каналу "Пекельна кухня" Олександра Громлюка.
Для приготування страви вам знадобляться:
- шинка - 50 г
- пекінська капуста - 70 г
- гриби печериці - 30 г
- волоський горіх - 10 г
- петрушка - 5 г
- свіжий огірок - 10 г
- зелена цибуля - 5 г
Інгредієнт для заправки:
- апельсиновий сік - 60 мл
- червоний винний оцет - 3 ст. л
- мед - 2 ч. л
- діжонська гірчиця - 1 ч. л
- оливкова олія - 25 мл
Як приготувати заправку
Змішайте всі інгредієнти в ємності з кришкою, що щільно закривається. Добре струсіть і приберіть в холодильник.
Перед заправкою ще раз добре струсіть.
Як приготувати салат
Шинку, пекінську капусту, огірок наріжте соломкою. Цибулю і петрушку - довільно. Волоський горіх порубати ножем.
Гриби наріжте пластинками, обсмажте на олії з сіллю. Перемішайте їх з іншими інгредієнтами.
Додайте заправку і перемішайте.
Зверху посипте рубаним волоським горіхом.
Легко і просто! Приємного апетиту!
Раніше експерт розповіла, як оригінально приготувати рибу, щоб вона сподобалася навіть дітям.