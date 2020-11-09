Температура стремительно падает: какие области первыми накроет минусами

Погода в Украине станет очень холодной в ближайшие несколько дней

Погода в Украине активно движется в сторону сезонного похолодания и уже в ближайшие несколько дней стоит ожидать первых морозов.

По данным синоптиков, с 11 ноября в Украине стоит ожидать минусовой температуры. Пока только в ночные часы и не во всех областях страны. Но постепенно холодный воздух захватит все регионы страны.

На востоке 11 ноября прогнозируется ясная и сухая погода, без осадков. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +3 до 5 градусов, в Днепре до +8 градусов.

В южных областях возможен сильный ветер, без осадков. Ночная температура составит от +1 до +5 градусов, днем +7 +9 градусов. В Крыму сухо и ясно, ночью +3 +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

На севере страны сухо, ветер со штормовыми порывами. Ночью от 0 до -2 градусов, днем ожидается всего +3 +5 градусов.

В западной части страны сильный ветер, сухо и солнечно. Минусы ночью ожидаются только на Волыни, там от -1 до +1 градуса, в остальных областях региона от +1 до +3 градусов. Днем ожидается от +5 до +8 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, но возможен штормовой ветер. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем +6 +8 градусов.

В Киеве 11 ноября ожидается сухая и ясная погода, сильный ветер с порывами. Ночная температура составит 0 +2 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 11 ноября

Тем временем во вторник, 10 ноября в стране ожидается сухая погода, возможна небольшая облачность и усиление ветра.

На востоке страны ночью от +2 до +5 градусов, днем прогреется до +6 +9 градусов. В южной части будет немного теплее. Ночью от +3 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов. В Крыму ночью +5 +7 градусов, днем +9 +11 градусов.

В северной части страны ночью температура упадет до +1 +3 градусов, днем столбики термометров покажут +5 +7 градусов. В западных областях ночью ожидается от +2 до +4 градусов, днем температура воздуха будет неравномерной. На Волыни, в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях +5 +8 градусов. В остальных от +8 до +10 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.

В центральной части страны ночью +3 +5 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов.

В Киеве 10 ноября сухо, возможен штормовой ветер. Ночью +3 +5 градусов, днем от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 10 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о сильном похолодании в Украине.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие две недели.