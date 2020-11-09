Температура стрімко падає: які області першими накриє мінусами

Погода в Україні стане дуже холодною в найближчі кілька днів

Погода в Україні активно рухається в бік сезонного похолодання і вже в найближчі кілька днів варто очікувати перших морозів.

За даними синоптиків, з 11 листопада в Україні варто очікувати мінусової температури. Поки тільки в нічні години й не у всіх областях країни. Але поступово холодне повітря захопить всі регіони країни.

На сході 11 листопада прогнозується ясна і суха погода, без опадів. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень від +3 до 5 градусів, у Дніпрі до +8 градусів.

У південних областях можливий сильний вітер, без опадів. Нічна температура становитиме від +1 до +5 градусів, вдень +7 +9 градусів. У Криму сухо і ясно, вночі +3 +5 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

На півночі країни сухо, вітер зі штормовими поривами. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень очікується всього +3 +5 градусів.

У західній частині країни сильний вітер, сухо і сонячно. Мінуси вночі очікуються тільки на Волині, там від -1 до +1 градуса, в інших областях регіону від +1 до +3 градусів. Вдень очікується від +5 до +8 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, але можливий штормовий вітер. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +6 +8 градусів.

У Києві 11 листопада очікується суха і ясна погода, сильний вітер з поривами. Нічна температура становитиме 0 +2 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 11 листопада

Тим часом у вівторок, 10 листопада в країні очікується суха погода, можлива невелика хмарність та посилення вітру.

На сході країни вночі від +2 до +5 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів. У південній частині буде трохи тепліше. Вночі від +3 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів. У Криму вночі +5 +7 градусів, вдень +9 +11 градусів.

У північній частині країни вночі температура впаде до +1 +3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів. У західних областях вночі очікується від +2 до +4 градусів, вдень температура повітря буде нерівномірною. На Волині, в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях +5 +8 градусів. В інших від +8 до +10 градусів, на Закарпатті до +12 градусів.

В центральній частині країни вночі +3 +5 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів.

У Києві 10 листопада сухо, можливий штормовий вітер. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 10 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про сильне похолодання в Україні.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчі два тижні.