Тепла не будет: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине 9 марта не сильно порадует жителей страны. На всей территории ночью ожидается минусовая температура. Кроме того, холодно будет даже днем. Одно радует осадков не ожидается.

На западе без осадков, ночью во многих областях будет -6…-8. В Тернопольской, Луцкой, Ровенской и Хмельницкой областях днем будет -1…+1. В Ивано-Франковской и Львовской областях днем 0…+2. Теплее всего днем в Закарпатской области +4…+6.

В северной и центральной части Украины также холодно и без осадков. В Черниговской области ночью ожидается -7…-9, днем 0…-2, в Сумской области ночью -6…-8, днем -2…-4.

В Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью -6…-8. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов.

На востоке также холодно и без осадков. В Луганской и Харьковской областях ночью -3…-5, а днем -1…+1 и -1…-3 соответственно. В Донецкой области ночью -2…-4, а днем -1…+1.

На юге Украины осадков не ожидается. В Одесской области ночью -1…-3, днем +3…+5, в Николаевской области ночью -3…-5, днем +2…+4, в Херсонской области ночью -2…-4, днем +2…+4.

В оккупированном Крыму без осадков, ночью -1…-3, днем +3…+5.

В Киеве без осадков, ночью температура воздуха составит -4…-6, днем 0…-2. При этом будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 9 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)