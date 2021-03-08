Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні 9 березня не сильно порадує жителів країни. На всій території вночі очікується мінусова температура. Крім того, холодно буде навіть вдень. Одне радує опадів не очікується.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

На заході без опадів, вночі в багатьох областях буде -6...-8. У Тернопільській, Луцькій, Рівненській та Хмельницькій областях вдень -1...+1. В Івано-Франківській та Львівській областях вдень 0...+2. Найтепліше вдень у Закарпатській області +4...+6.

У північній та центральній частині України також холодно і без опадів. У Чернігівській області вночі очікується -7...-9, вдень 0...-2, у Сумській області вночі -6...-8, удень -2...-4.

У Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях вночі -6...-8. Вдень температура повітря буде коливатися від -1 до -2 градусів.

На сході також холодно і без опадів. У Луганській і Харківській областях вночі -3...-5, а вдень -1...+1 та -1...-3 відповідно. У Донецькій області вночі -2...-4, а вдень -1...+1.

На півдні України опадів не очікується. В Одеській області вночі -1...-3, вдень +3...+5, у Миколаївській області вночі -3...-5, удень +2...+4, у Херсонській області вночі -2...-4, вдень +2...+4.

В окупованому Криму без опадів, вночі -1...-3, вдень +3...+5.

У Києві без опадів, уночі температура повітря становитиме -4...-6, вдень 0...-2. При цьому буде дути північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Погода в Україні 9 березня (погодна карта: meteo.gov.ua)