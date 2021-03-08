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Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 21:23
Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди Погода в Україні 9 березня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Погода в Україні 9 березня не сильно порадує жителів країни. На всій території вночі очікується мінусова температура. Крім того, холодно буде навіть вдень. Одне радує опадів не очікується.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході без опадів, вночі в багатьох областях буде -6...-8. У Тернопільській, Луцькій, Рівненській та Хмельницькій областях вдень -1...+1. В Івано-Франківській та Львівській областях вдень 0...+2. Найтепліше вдень у Закарпатській області +4...+6.

У північній та центральній частині України також холодно і без опадів. У Чернігівській області вночі очікується -7...-9, вдень 0...-2, у Сумській області вночі -6...-8, удень -2...-4.

У Вінницькій, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях вночі -6...-8. Вдень температура повітря буде коливатися від -1 до -2 градусів.

На сході також холодно і без опадів. У Луганській і Харківській областях вночі -3...-5, а вдень -1...+1 та -1...-3 відповідно. У Донецькій області вночі -2...-4, а вдень -1...+1.

На півдні України опадів не очікується. В Одеській області вночі -1...-3, вдень +3...+5, у Миколаївській області вночі -3...-5, удень +2...+4, у Херсонській області вночі -2...-4, вдень +2...+4.

В окупованому Криму без опадів, вночі -1...-3, вдень +3...+5.

У Києві без опадів, уночі температура повітря становитиме -4...-6, вдень 0...-2. При цьому буде дути північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні 9 березня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві найбільший прапор України приспустили через сильний вітер.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде тепла весна.

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