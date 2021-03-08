Тепла не будет: синоптики огорчили прогнозом погоды

На западе без осадков, ночью во многих областях будет -6…-8. В Тернопольской, Луцкой, Ровенской и Хмельницкой областях днем будет -1…+1. В Ивано-Франковской и Львовской областях днем 0…+2. Теплее всего днем в Закарпатской области +4…+6.

В северной и центральной части Украины также холодно и без осадков. В Черниговской области ночью ожидается -7…-9, днем 0…-2, в Сумской области ночью -6…-8, днем -2…-4.

В Винницкой, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью -6…-8. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов.

На востоке также холодно и без осадков. В Луганской и Харьковской областях ночью -3…-5, а днем -1…+1 и -1…-3 соответственно. В Донецкой области ночью -2…-4, а днем -1…+1.

На юге Украины осадков не ожидается. В Одесской области ночью -1…-3, днем +3…+5, в Николаевской области ночью -3…-5, днем +2…+4, в Херсонской области ночью -2…-4, днем +2…+4.

В оккупированном Крыму без осадков, ночью -1…-3, днем +3…+5.

В Киеве без осадков, ночью температура воздуха составит -4…-6, днем 0…-2. При этом будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 9 марта (погодная карта: meteo.gov.ua)