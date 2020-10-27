Тепло, но без дождя не обойдется: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине благоприятной будет не во всех регионах

Погода в Украине во вторник, 27 октября, ожидается сухая и теплая в большинстве регионов. Несколько областей накроет кратковременными дождями, а также местами возможна низкая температура воздуха ночью.

На востоке страны ожидается сухая погода, небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе будет холодно, от +3 до +5 градусов, местами до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Днепре до +18 градусов.

В южной части страны пройдут кратковременные дожди в Одессе и Николаеве, в Херсоне –сухо. Ночная температура воздуха составит +10 +14 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +11 +13 градусов, днем +18 +20 градусов.

В северных областях сухо и без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе +6 +8 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

На западе Украины синоптики обещают сухую и солнечную погоду, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов, местами до +18 градусов.

В центральной части без осадков, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +7 +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

В Киеве 27 октября без осадков, небольшая облачность. Ночью от +7 до +9 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 27 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

А также рассказывали о том, что украинцам в ноябре пообещали совершенно неожиданную погоду.