Тепло, але без дощу не обійдеться: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні буде сприятливою не у всіх регіонах

Погода в Україні у вівторок, 27 жовтня, очікується суха і тепла в більшості регіонів. Кілька областей накриє короткочасними дощами, а також місцями можлива низька температура повітря вночі.

На сході країни очікується суха погода, невелика хмарність, але без опадів. Вночі в регіоні буде холодно, від +3 до +5 градусів, місцями до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів, у Дніпрі до +18 градусів.

У південній частині країни пройдуть короткочасні дощі в Одесі та Миколаєві, в Херсоні сухо. Нічна температура повітря складе +10 +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів. У Криму пройде дощ, вночі +11 +13 градусів, вдень +18 +20 градусів.

У північних областях сухо і без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні +6 +8 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

На заході України синоптики обіцяють суху та сонячну погоду, опади не прогнозуються. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень очікується від +14 до +16 градусів, місцями до +18 градусів.

В центральній частині без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +7 +9 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

У Києві 27 жовтня без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +7 до +9 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 27 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

А також розповідали про те, що українцям у листопаді пообіцяли абсолютно несподівану погоду.