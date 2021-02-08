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Тина Кароль ответила на "выпады" Поляковой: скандал только начинается!

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 10:04
Тина Кароль ответила на "выпады" Поляковой: скандал только начинается! Тина Кароль (фото: facebook.com.tinakarol1)
Автор: Людмила Жукова

Тина Кароль отреагировала на слова Оли Поляковой, в которых та сказала, что у Тины грустный репертуар и вообще она "плакальщица".

Кароль прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram.

"Скандал только начинается. Потому что сильная", - написала Тина.

Свой посыл Тина сопроводила видео, на котором предстала в нежном образе - с распущенными волосами и без макияжа.

Тина Кароль ответила на &quot;выпады&quot; Поляковой: скандал только начинается!Тина Кароль ответила на слова Поляковой

Кстати, певица опубликовала на своей страничке в соцсети тизер нового клипа под названием "Скандал". Очень символично, что выход нового клипа совпал с высказываниями Поляковой.

В комментариях поклонники высказали свои эмоции по поводу тизера. Также они написали, что клип будет очень ожидаемым.

  • Но ситуация с Поляковой тут очень в тему.
  • Почнемо зі скандалу з Поляковою. Чекаємо на хіт.
  • Очень в тему.
  • Огонь!
  • Бомбочка!

Как мы ранее писали, Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.

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