Тина Кароль ответила на "выпады" Поляковой: скандал только начинается!

Тина Кароль отреагировала на слова Оли Поляковой , в которых та сказала, что у Тины грустный репертуар и вообще она "плакальщица".

Кароль прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram.

"Скандал только начинается. Потому что сильная", - написала Тина.

Свой посыл Тина сопроводила видео, на котором предстала в нежном образе - с распущенными волосами и без макияжа.

Тина Кароль ответила на слова Поляковой

Кстати, певица опубликовала на своей страничке в соцсети тизер нового клипа под названием "Скандал". Очень символично, что выход нового клипа совпал с высказываниями Поляковой.

В комментариях поклонники высказали свои эмоции по поводу тизера. Также они написали, что клип будет очень ожидаемым.