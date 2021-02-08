Тина Кароль ответила на "выпады" Поляковой: скандал только начинается!
Тина Кароль отреагировала на слова Оли Поляковой, в которых та сказала, что у Тины грустный репертуар и вообще она "плакальщица".
Кароль прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram.
"Скандал только начинается. Потому что сильная", - написала Тина.
Свой посыл Тина сопроводила видео, на котором предстала в нежном образе - с распущенными волосами и без макияжа.
Тина Кароль ответила на слова Поляковой
Кстати, певица опубликовала на своей страничке в соцсети тизер нового клипа под названием "Скандал". Очень символично, что выход нового клипа совпал с высказываниями Поляковой.
В комментариях поклонники высказали свои эмоции по поводу тизера. Также они написали, что клип будет очень ожидаемым.
- Но ситуация с Поляковой тут очень в тему.
- Почнемо зі скандалу з Поляковою. Чекаємо на хіт.
- Очень в тему.
- Огонь!
- Бомбочка!
Как мы ранее писали, Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.