Тіна Кароль відповіла на "випади" Полякової: скандал тільки починається!
Тіна Кароль відреагувала на слова Олі Полякової, в яких та сказала, що у Тіни сумний репертуар і взагалі вона "плакальниця".
Кароль прокоментувала інцидент на своїй сторінці в Instagram.
"Скандал тільки починається. Тому що сильна", - написала Тіна.
Свій посил Тіна супроводила відео, на якому постала в ніжному образі - з розпущеним волоссям і без макіяжу.
Тіна Кароль відповіла на слова Полякової
До речі, співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі тізер нового кліпу під назвою "Скандал". Дуже символічно, що вихід нового кліпу збігся з висловлюваннями Полякової.
В коментарях шанувальники висловили свої емоції з приводу тізеру. Також вони написали, що кліп буде дуже очікуваним.
- Але ситуація з Поляковою тут дуже в тему.
- Почнемо зі скандалу з Поляковою. Чекаємо на хіт.
- Дуже гаряче.
- Вогонь!
- Бомба!
Як ми раніше писали, Оля Полякова знову потрапила в скандал з-за своїх висловлювань в сторону співачки Тіни Кароль. Вона назвала її "плакальщицей", після чого зустріла шквал критики від шанувальників.