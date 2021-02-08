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Тіна Кароль відповіла на "випади" Полякової: скандал тільки починається!

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 10:04
Тіна Кароль відповіла на "випади" Полякової: скандал тільки починається! Тіна Кароль (фото: facebook.com.tinakarol1)
Автор: Людмила Жукова

Тіна Кароль відреагувала на слова Олі Полякової, в яких та сказала, що у Тіни сумний репертуар і взагалі вона "плакальниця".

Кароль прокоментувала інцидент на своїй сторінці в Instagram.

"Скандал тільки починається. Тому що сильна", - написала Тіна.

Свій посил Тіна супроводила відео, на якому постала в ніжному образі - з розпущеним волоссям і без макіяжу.

Тіна Кароль відповіла на &quot;випади&quot; Полякової: скандал тільки починається!Тіна Кароль відповіла на слова Полякової

До речі, співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі тізер нового кліпу під назвою "Скандал". Дуже символічно, що вихід нового кліпу збігся з висловлюваннями Полякової.

В коментарях шанувальники висловили свої емоції з приводу тізеру. Також вони написали, що кліп буде дуже очікуваним.

  • Але ситуація з Поляковою тут дуже в тему.
  • Почнемо зі скандалу з Поляковою. Чекаємо на хіт.
  • Дуже гаряче.
  • Вогонь!
  • Бомба!

Як ми раніше писали, Оля Полякова знову потрапила в скандал з-за своїх висловлювань в сторону співачки Тіни Кароль. Вона назвала її "плакальщицей", після чого зустріла шквал критики від шанувальників.

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