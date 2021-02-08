Тина Кароль ответила на "выпады" Поляковой: скандал только начинается!

"Скандал только начинается. Потому что сильная", - написала Тина.

Свой посыл Тина сопроводила видео, на котором предстала в нежном образе - с распущенными волосами и без макияжа.

Тина Кароль ответила на слова Поляковой

Кстати, певица опубликовала на своей страничке в соцсети тизер нового клипа под названием "Скандал". Очень символично, что выход нового клипа совпал с высказываниями Поляковой.

В комментариях поклонники высказали свои эмоции по поводу тизера. Также они написали, что клип будет очень ожидаемым.