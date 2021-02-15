Тина Кароль "оседлала" Славу Демина, и рассекретила лучший подарок на День влюбленных

Об этом артистка рассказала в эфире ХитФМ.

По словам артистки, лучшим подарком на День святого Валентина были цветы. И подарок - очень оригинальный, так как вместо банальных роз ей вручили маки. А вот имя дарителя певица так и не назвала.

А вот худшим подарком ко Дню Святого Валентина стал ранний подъем для утреннего эфира.

"Вы меня заставили готовиться к сегодняшнему выступлению", - сказала Тина Кароль.

В эфире артистка исполнила свой новый сингл "Скандал".

#afterparty для закоханих - Тіна Кароль #afterparty для закоханих - ТИНА КАРОЛЬ Posted by Хіт FM on Monday, February 15, 2021

Тина Кароль рассказала про подарок ко Дню святого Валентина (видео: facebook.com/hitfm.ua)

Также Тина Кароль появилась в эфире ЛюксФМ, где даже "оседлала" ведущего Славу Демина.

"Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал. Это очередной скандал. Что можешь звонить мне, кто сказал? - процитировал радиоведущий и добавил в шутку. - Наконец-то сфоткались так, что будет тяжело на мое лицо прилепить лицо Дана Балана".

Тина Кароль оседлала Славу Демина (фото: instagram.com/slavademin_official)