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Тіна Кароль "осідлала" Славу Дьоміна, і розсекретила найкращий подарунок на День закоханих

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 14:15
Тіна Кароль "осідлала" Славу Дьоміна, і розсекретила найкращий подарунок на День закоханих Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Тіна Кароль розповіла про найкращий подарунок, отриманий в честь Дня закоханих, 14 лютого.

Про це артистка розповіла в ефірі ХітФМ.

За словами артистки, найкращим подарунком на День святого Валентина були квіти. І подарунок - дуже оригінальний, позаяк замість банальних троянд їй вручили маки. А ось ім'я дарувальника співачка так і не назвала.

А ось найгіршим подарунком до Дня Святого Валентина став ранній підйом для ранкового ефіру.

"Ви мене змусили готуватися до сьогоднішнього виступу", - сказала Тіна Кароль.

В ефірі артистка виконала свій новий сингл "Скандал".

#afterparty для закоханих - Тіна Кароль

#afterparty для закоханих - ТІНА КАРОЛЬ

Posted by Хіт FM on Monday, February 15, 2021

Тіна Кароль розповіла про подарунок до Дня святого Валентина (відео: facebook.com/hitfm.ua)

Також Тіна Кароль з'явилася в ефірі ЛюксФМ, де навіть "осідлала" ведучого Славу Дьоміна.

"Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал. Это очередной скандал. Что можешь звонить мне, кто сказал? - процитував радіоведучий і додав жартома. - Нарешті сфоткалися так, що буде важко на моє обличчя приліпити обличчя Дана Балана".

Тіна Кароль &quot;осідлала&quot; Славу Дьоміна, і розсекретила найкращий подарунок на День закоханих

Тіна Кароль осідлала Славу Дьоміна (фото: instagram.com/slavademin_official)

До речі, пісня "Скандал" стала по-справжньому скандальною. Нещодавно Тіна Кароль зізналася, що навмисно використала ситуацію, що виникла з Олею Поляковою для промо свого нового синглу.

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