Тина Кароль "оседлала" Славу Демина, и рассекретила лучший подарок на День влюбленных

Певица Тина Кароль рассказала про самый лучший подарок, полученный в честь Дня влюбленных, 14 февраля.
Об этом артистка рассказала в эфире ХитФМ.
По словам артистки, лучшим подарком на День святого Валентина были цветы. И подарок - очень оригинальный, так как вместо банальных роз ей вручили маки. А вот имя дарителя певица так и не назвала.
А вот худшим подарком ко Дню Святого Валентина стал ранний подъем для утреннего эфира.
"Вы меня заставили готовиться к сегодняшнему выступлению", - сказала Тина Кароль.
В эфире артистка исполнила свой новый сингл "Скандал".
Тина Кароль рассказала про подарок ко Дню святого Валентина (видео: facebook.com/hitfm.ua)
Также Тина Кароль появилась в эфире ЛюксФМ, где даже "оседлала" ведущего Славу Демина.
"Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал. Это очередной скандал. Что можешь звонить мне, кто сказал? - процитировал радиоведущий и добавил в шутку. - Наконец-то сфоткались так, что будет тяжело на мое лицо прилепить лицо Дана Балана".
Тина Кароль оседлала Славу Демина (фото: instagram.com/slavademin_official)
К слову, песня "Скандал" стала по-настоящему скандальной. Недавно Тина Кароль призналась, что намеренно использовала возникшую ситуацию с Олей Поляковой для промо своего нового сингла.