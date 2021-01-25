Тине Кароль – 36: как певица отпраздновала день рождения на "Голосі країни 2021"

Голос країни 2021 уже стартовал в воскресенье, 24 января, причем сразу громко и феерично. Помимо двух новых тенеров в судейских креслах, поклонники смогли оценить сильных участников, которые уже в первом выпуске показали, что сезон обещает быть вокально сильным. "Заслуженным тренером" шоу остается Тина Кароль, которая 25 января празднует свое 36-летие. Так, певица накануне была на съемках очередного выпуска "Голоса країни 2021" и успела отметить праздник.

Фото именинницы появились в Instagram "Светской жизни". На снимках Катя Осадчая поздравляет Тину. Певица давно облюбоваала кожаные наряды и с удовольствием демонстрирует, как эффектно носить такие трендовые луки. В этот раз она выбрала платье-макси по фигуре винного оттенка с замком на груди и оригинально скроенной линией плечей. Певица дополнила нряд босоножками небесно-голубого оттенка с изящными золотыми ремешками.

Тина гладко уложила волосы и предпочла аккуратный естественный макияж в природных тонах.Певица держит в руках букет красных роз и улыбается.

Катя Осадчая поздравила Тину Кароль с днем рождения (фото: instagram.com/svitsketv)

Комманда программы поздравила "заслуженого тренер" со знаменательной датой. Поклонники звезды присоединились к теплымсловам.

Поп-дива дала интервью Кате, но о чем в нем шла речь, пока остается загадкой.

А вот в своих InstaStories Тина показала, как праздновала день рождения на съемочной площадке. Так, певица позволила себе полакомиться пиццой и угостила коллег, в частности, ведущую проекта Катю Осадчую, которая оценила щедрый и большой кусочек итальянского блюда.

Тина Кароль угостила Катю пиццой

Также именинница показала Аллу Мазур, правда, что именно будет делать ведущая, остается интригой.

Тина показала звездную гостью Аллу Мазур

Напомним, что Тина Кароль провела новогодние праздники вместе с сыном в Карпатах. А утро 1 января она начала с упражнений на открытом воздухе, наслаждаясь окрестными пейзажами.