Топ-3 книги для людей с утонченным вкусом, вызывающие море эмоций

Они для людей, стремящихся получить не только эмоциональное, интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие от прочитанного.

Соучредитель одного из украинских издательств Светлана Павелецкая посоветовала три книги из собственного рейтинга на сегодня. Все - авторства всемирно известного шведского писателя и блогера Фредерика Бакмана.

Обложки книг (скриншот)

"Ведвеже місто"

Это первая часть трилогии о хоккейном клубе. В захолустном городке Бьернстад когда-то кипела жизнь, а сейчас- лишь безработица и безісходность. Вся надежда - на юношеский хоккейный клуб - "Медведи из Бьернстада".

Так случилось, что главная ценность города - ледовая арена, и именно на хоккее в Бьернстаде завязаны судьбы. День победы в матче стал самым счастливым для города и клуба, но для Майи Эриксон и его родителей - ужасным. Страшное преступление изменило жизнь жителей города.

Теперь каждому придется делать выбор: прятаться или искать правду, говорить или замалчивать, на какую сторону встать?

В "Медвежьем городе" история разворачивается вокруг хоккея, но даже если вы равнодушны к этому виду спорта, книга настолько захватывает, что вам однозначно стоит попробовать.

"Ми проти вас"

Это продолжение бестселлера "Медвежий город". На основе этой истории компания HBO сняла сериал (Beartown), премьера которого состоялась в октябре прошлого года.

После трагических событий, которые произошли в Бьернстаде накануне важного матча, хоккейный клуб под угрозой закрытия, игроки и тренер переходят в команду соперника, за ними клуб покидают и спонсоры. Но у жителей города и их любимой команды появляется новый шанс и... новые игроки!

Чем ближе к решающему матчу, тем больше эмоций, ненависть растет. Но остается ли шанс на примирение? И выстоит ли в этот раз маленький мир "медведей"?

"Шляхи життя"

Это книга о каждом из нас.

Что значит - быть человеком? Ежедневно идти тем или иным путем. В одних местах останавливаться, а из других - вовремя бежать. Иногда спешить забыть, а иногда пытаться запомнить каждую секунду.

Это - сборник из двух рассказов: "И каждое утро дорога домой становится длиннее и длиннее" и "Дела твоей жизни". В одном говорится, что люди могут потерять память, но сохранить тепло в отношениях. А во втором - как одно знакомство может заставить переосмыслить свои ошибки и принять кардинальное решение, которое спасет чью-то жизнь.

Каждый из этих текстов трогает душу, вызывает море эмоций и одновременно побуждает задуматься о больших и маленьких выборах, которые нам приходится делать во время своего “путешествия”. Об истинной ценности и смысле достижений, побед и неудач. И о том, что происходит, когда путешествие заканчивается.