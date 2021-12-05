Топ-3 причины набора веса в осенне-зимний период и как с этим бороться

Очень часто люди набирают вес именно с наступлением осени. На это влияют различные факторы, однако есть несколько важных причин, которые мы не замечаем.

Первая: пониженная активность.

Я думаю, что этот пункт замечают все. С наступлением холодов наша активность снижается: все чаще поездка в такси или метро, хочется доехать все ближе к пункту назначения, а выходные мы проводим в основном перед просмотром кино, или за столом в кафе вместо прогулки в парке.



Старайтесь двигаться больше. Отказаться от лифта и лишний раз пройтись пешком, выйти из метро на 1 остановку раньше и так далее.



Вторая: меньшее потребление клетчатки.

Особенно это касается овощей и зелени. К помидорам и огурцам летом мы уже как-то привыкли, но с осени до весны в рационе большинства людей резко снижается количество потребленной клетчатки. Ну а это, в свою очередь, приводит к снижению сытости и для того, чтобы заполнить желудок, мы все больше едим продуктов с другой нутритивной ценностью: жиров и углеводов. Конечно, что от такого приема повышается калорийность всего рациона, а это - прямой путь к набору лишнего веса.



Скорректируйте свой рацион по БЖУ. Не забывайте потреблять клетчатку ежедневно! Желательно, в каждом приеме.

Третья: мало воды.

Да-да, именно в такой холодный период, пить хочется меньше, а особенно обычную воду. Недостаточное ее количество приводит к пониженной работе почек, отекам и излишней задержке воды. К тому же, часто вместо чистой воды, мы выбираем: супы, борщи, кофе и чай, а калорийность таких напитков гораздо выше - здесь и лишний вес.



Старайтесь чаще пить воду в чистом виде, можете добавить лимон, травы, специи, чтобы воду было пить приятнее.

Иллюстративное фото (pexels.com)