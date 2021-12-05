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Топ-3 причини набору ваги в осінньо-зимовий період і як з цим боротися

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Неділя 05 грудня 2021 08:24
Топ-3 причини набору ваги в осінньо-зимовий період і як з цим боротися Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Дуже часто люди набирають вагу саме з настанням осені. На це впливають різні фактори, однак є кілька важливих причин, які ми не помічаємо.

Дієтолог Ксенія Шатрова перерахувала в Instagram основні причини набору ваги в осінньо-зимовий період і дала поради, як з цим боротися.

Перша: знижена активність.

Я думаю, що цей пункт помічають всі. З настанням холодів наша активність знижується: все частіше поїздка в таксі або метро, хочеться доїхати все ближче до пункту призначення, а вихідні ми проводимо в основному перед переглядом кіно, або за столом в кафе замість прогулянки в парку.

Намагайтеся рухатися більше. Відмовитися від ліфта і зайвий раз пройтися пішки, вийти з метро на 1 зупинку раніше і так далі.

Друга: менше споживання клітковини.

Особливо це стосується овочів і зелені. До помідорів і огірків влітку ми вже якось звикли, але з осені до весни в раціоні більшості людей різко знижується кількість спожитої клітковини. Ну а це, в свою чергу, призводить до зниження ситості і для того, щоб заповнити шлунок, ми все більше їмо продуктів з іншою нутритивною цінністю: жирів і вуглеводів. Звичайно, що від такого прийому підвищується калорійність всього раціону, а це - прямий шлях до набору зайвої ваги.

Скорегуйте свій раціон по БЖУ. Не забувайте споживати клітковину щодня! Бажано, в кожному прийомі.

Топ-3 причини набору ваги в осінньо-зимовий період і як з цим боротися

Третя: мало води.

Так-так, саме в такий холодний період, пити хочеться менше, а особливо звичайну воду. Недостатня її кількість призводить до зниженої роботи нирок, набряків і зайвої затримки води. До того ж, часто замість чистої води, ми вибираємо: супи, борщі, каву і чай, а калорійність таких напоїв набагато вище - тут і зайва вага.

Намагайтеся частіше пити воду в чистому вигляді, можете додати лимон, трави, спеції, щоб воду було пити приємніше.

Топ-3 причини набору ваги в осінньо-зимовий період і як з цим боротисяІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти сприяють сну, а які його крадуть.

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