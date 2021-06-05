Топ-5 мультфильмов для просмотра с детьми от ведущей и актрисы Ирины Хоменко

Ирина знает, как с толком развлечь ребенка (фото: пресс-служба НЛО TV)

"Суперсемейка-2" ‎

Первая часть мультфильма тоже классная, но вторая нам нравится больше. Каждый раз, когда мы смотрим мультик, говорю сыну: "Смотри, насколько важна роль мамы в жизни ребенка"‎.

Когда папа работает, он может не замечать вклад мамы в семью. И вот в "Суперсемейке-2" ‎маму вызвали на особое задание, а на папу тем временем легли уроки, домашнее хозяйство, готовка еды и отношения старшей дочери. И семья смогла понять, насколько на самом деле сложно без мамы.

Я обожаю этот мультик, он показывает, что у нас у всех есть свои суперспособности. Мой ребенок в это верит, иногда способности могут проявиться сами, а иногда им нужно помочь раскрыться. Мультфильм про семейные ценности, и он ярко показывает, насколько важно, чтобы папа поддерживал маму, а мама поддерживала папу.

"Ваяна"

Мультфильм о том, что у богини жизни Те Фити забрали самое главное - сердце, и она стала злая. Мультфильм показывает, что когда у человека забирают что-то действительно важное для него, он может совершать плохие поступки и стать агрессивным. В это же время маленькая Ваяна шла до конца и боролась за справедливость, несмотря на трудности. Сколько бы ее не отговаривали от целей, она, невзирая ни на что, шаг за шагом шла вперед.

"Клаус"

В мультфильме рассказывают, что у мужчины с женой не было деток, но он делал классные подарки для остальных малышей в городе. Мужчина был большой и угрюмый, со злым лицом, но деток это никогда не отпугивало. Мультик еще раз показывает, что дети относятся ко всем с открытым сердцем и не судят по внешнему виду, а ориентируются на зов сердца и по тому, насколько человек добрый.

"Стражи легенд"

Классные жизненные принципы поднимаются в этом мультфильме. Можно сразу на примерах с ребенком разбирать, где хорошие поступки, а где плохие, показывать ему, что никогда не нужно никого боятся, и что командная работа победит все. А также мультик показывает, что бабайка - это не страшно и его можно победить смехом.

"Небезпечна зона"

Один из моих любимых мультсериалов. Он о катастрофе, которая повлияла на животных, и они мутировали. Животные начали ходить, учиться в школе, у них появился свой город и мер.

И вот в этой зоне отчуждения осталась жить одна семья. В мультике показывается, как эта семья уживается с новыми видами существ, которые населяют городок. Как люди выживают, как предают, как выкручиваются, как объединяются, как и о чем они беспокоятся - мультсериал разкрывает жизненные ситуации через комическую призму с юмором.

А еще я озвучила несколько персонажей в "Небезпечной зоне". Конечно, мой голос был изменен, и мне интересно, кто сможет его узнать. Мультсериал будет интересно смотреть как деткам в подростковом возрасте, так и взрослым.