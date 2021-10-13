Топ-5 подарков ко Дню защитников и защитниц Украины от популярной ТВ-ведущей

В четверг, 14 октября, мы отмечаем важный праздник - День защитников и защитниц Украины.

В преддверии ведущая популярного шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник подготовила читателям Lite подборку оригинальных подарков, которыми вы можете порадовать своих близких.

Звезда телеэкранов поделилась советами, как сделать сюрприз так, чтобы этот день стал незабываемым.

Небольшое путешествие

Праздник приносит с собой длительные выходные и этим можно воспользоваться. Возможно, вы с вашими защитниками ранее обсуждали города, в которых хотели бы побывать, ну или сами знаете, где можно хорошо провести время. Бронируйте билеты, жилье и вперед - на встречу новым открытиям и приключениям. Для таких выходных идеально подойдут: Львов, Черновцы, Ворохта, Каменец-Подольский и другие города.

День релакса

Сегодня море предложений отдохнуть и расслабиться: SPA, массажи, обертывания. А учитывая, как много трудятся наши защитники - порой им это просто необходимо!

Незабываемые эмоции

Подарите родному человеку то, что приведет его в восторг: прыжок с парашютом, полет на воздушном шаре, игру в пинбол, поход в тир или гонки на картингах.

Материальный подарок для души

Вы наверняка знаете об увлечениях дорого вам человека, поэтому для вас не будет сложностью выбрать ему приятный подарок. К примеру, рыбаку можно подарить новенький спининг, любителю компьютерных игр - новую игру, меломану - наушники и тому подобное.

И нужно, и приятно

Сертификат в салон красоты, барбершоп, любимый магазин парфюмерии, косметики или одежды - самое оно!

Мария Мельник составила топ подарков на День защитников и защитниц Украины (фото: пресс-сулжба канала "Украина")

"Подарок подарком, но не забывайте про красивую упаковку! Ведь момент распаковки, приносит огромное удовольствие! Ну, и главное - внимание - это уже самый большой подарок", - добавила Мария.