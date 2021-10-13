Топ-5 подарунків до Дня захисників та захисниць України від популярної ТБ-ведучої

У четвер, 14 жовтня, ми відзначаємо важливе свято - День захисників і захисниць України.

Напередодні ведуча популярного шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник підготувала читачам Lite добірку оригінальних подарунків, якими ви можете порадувати своїх близьких.

Зірка телеекранів поділилася порадами, як зробити сюрприз так, щоб цей день став незабутнім.

Невелика подорож

Свято приносить з собою тривалі вихідні і цим можна скористатися. Можливо, ви з вашими захисниками раніше обговорювали міста, в яких хотіли б побувати, ну або самі знаєте, де можна добре провести час. Бронюйте квитки, житло і вперед - на зустріч новим відкриттям і пригодам. Для таких вихідних ідеально підійдуть: Львів, Чернівці, Ворохта, Кам'янець-Подільський та інші міста.

День релаксу

Сьогодні море пропозицій відпочити і розслабитися: SPA, масажі, обгортання. А враховуючи, як багато працюють наші захисники, - часом їм це просто необхідно!

Незабутні емоції

Подаруйте рідній людині те, що приведе його в захват: стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі, гру в пінбол, похід в тир або гонки на картингах.

Матеріальний подарунок для душі

Ви напевно знаєте про захоплення дорогої вам людини, тому для вас не буде складністю вибрати йому приємний подарунок. Наприклад, рибалці можна подарувати новенький спінінг, любителю комп'ютерних ігор - нову гру, меломану - навушники тощо.

І потрібно, і приємно

Сертифікат в салон краси, барбершоп, улюблений магазин парфумерії, косметики або одягу - саме воно!

Марія Мельник склала топ подарунків на День захисників і захисниць України (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Подарунок подарунком, але не забувайте про красиву упаковку! Адже момент розпакування приносить величезне задоволення! Ну, і головне - увага - це вже найбільший подарунок", - додала Марія.