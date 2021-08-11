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Топ-5 способов: врач рассказала, как легко запустить желчь без лекарств и добавок

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Среда 11 августа 2021 11:03
Топ-5 способов: врач рассказала, как легко запустить желчь без лекарств и добавок Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Желчь - это жидкость, которая несет в себе продукты жизнедеятельности и обезвреженные токсины из печени. Что будет, если из квартиры вовремя не выносить мусор?

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, по каким признакам можно определить, стоит или течет желчь, а также дала 5 способов запустить желчь без добавок.

Ваша желчь течет, если:

  • В основном, приподнятое настроение
  • Приятное урчание в животе по утрам
  • С утра хочется есть
  • Чистая кожа и нет отеков
  • Регулярный, оформленный стул, который тонет

Ваша желчь стоит, если:

  • Отсутствие аппетита по утрам
  • "Желчная" раздражительность
  • Аллергия, полиноз
  • Высыпания, кожный зуд, желтушность
  • Понижение ночного зрения
  • Понижение иммунитета
  • Сухая и обезвоженная кожа
  • Запор и чувство неполного опорожнения
  • Миомы, ПМС, мастопатия
  • На УЗИ: осадок, хлопья, взвесь и даже камни
  • Общий билирубин выше 11

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Топ-5 способов: врач рассказала, как легко запустить желчь без лекарств и добавокХорошее настроение - хороший отток желчи (фото: pexels.com)

Как запустить желчь без добавок: топ-5 способов

1. Горячая (50-55 градусов) вода за 15 минут до еды. Можно положить 2 дольки лимона и / или 1 ч. л. яблочного уксуса. Горячая вода расслабит сфинктеры билиарной системы, а лимонная кислота и уксус активизируют образование соляной кислоты, которая стимулирует образование холецистокинина (гормона, стимулирующего ЖП).

2. Ешьте жир и масла. Прошло время жирофобии. Желчь вырабатывается на жир в блюде, потому что желчь нужна для эмульгации и усвоении жиров и жирорастворимых витаминов (Д, К, А, Е). Не будет жира, не нужно желчи - вот так формируется холестаз.

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3. Больше горечей в готовке. Горькие травы и специи (кинза, руккола, сельдерей, имбирь, майоран, орегано, анис, куркума, тимьян, тмин, лавровый лист) активизируют весь пищеварительный котел, начиная со слюноотделения.

Топ-5 способов: врач рассказала, как легко запустить желчь без лекарств и добавок

Пора освоить йоговское дыхание (фото: pexels.com)

4. Активация парасимпатики. Любые практики, которые помогают диафрагме работать, стимулируют парасимпатическую систему, снимают спазм кишечника и сфинктеров ЖП. Диафрагмальное дыхание (йоговское дыхание), вокал, пропевание мантр, медитации, а также висцеральный массаж помогают оттоку

5. Адекватное количество воды в течении дня. Когда организм обезвожен, он берет воду откуда сможет, например, из толстого кишечника (запор), из желчи (камни) или из кожи (сухость). Не менее 2-2,5 л чистой воды в день.

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