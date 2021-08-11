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Топ-5 способів: лікар розповіла, як легко запустити жовч без ліків та добавок

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Середа 11 серпня 2021 11:03
Топ-5 способів: лікар розповіла, як легко запустити жовч без ліків та добавок Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Жовч - це рідина, яка несе в собі продукти життєдіяльності і знешкоджені токсини з печінки. Що буде, якщо з квартири вчасно не виносити сміття?

Ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram розповіла, за якими ознаками можна визначити, стоїть чи тече жовч, а також дала 5 способів запустити жовч без добавок.

Ваша жовч тече, якщо:

  • В основному, піднесений настрій
  • Приємне бурчання в животі вранці
  • З ранку хочеться їсти
  • Чиста шкіра і немає набряків
  • Регулярний, оформлений стілець, який тоне

Ваша жовч варто, якщо:

  • Відсутність апетиту вранці
  • "Жовчна" дратівливість
  • Алергія, полиноз
  • Висипання, свербіж шкіри, жовтушність
  • Зниження нічного зору
  • Зниження імунітету
  • Суха і зневоднена шкіра
  • Запор і відчуття неповного спорожнення
  • Міоми, ПМС, мастопатія
  • На УЗД: осад, пластівці, суспензія і навіть камені
  • Загальний білірубін вище 11

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Топ-5 способів: лікар розповіла, як легко запустити жовч без ліків та добавокГарний настрій - хороший відтік жовчі (фото: pexels.com)

Як запустити жовч без добавок: топ-5 способів

1. Гаряча (50-55 градусів) вода за 15 хвилин до їжы. Можна покласти 2 часточки лимона і / або 1 ч. л. яблучного оцту. Гаряча вода розслабить сфінктери біліарної системи, а лимонна кислота і оцет активізують утворення соляної кислоти, яка стимулює утворення холецистокініну (гормону, стимулюючого ЖП).

2. Їжте жир і олії. Минув час жирофобии. Жовч виробляється на жир в страві, тому що жовч потрібна для емульгації і засвоєнні жирів і жиророзчинних вітамінів (Д, К, А, Е). Чи не буде жиру, не потрібно жовчі - ось так формується холестаз.

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3. Більше гіркоти в готуванні. Гіркі трави і спеції (кінза, рукола, селера, імбир, майоран, орегано, аніс, куркума, чебрець, кмин, лавровий лист) активізують весь травний котел, починаючи зі слиновиділення.

Топ-5 способів: лікар розповіла, як легко запустити жовч без ліків та добавок

Пора освоїти йогівське дихання (фото: pexels.com)

4. Активація парасимпатики. Будь-які практики, які допомагають діафрагмі працювати, стимулюють парасимпатичну систему, знімають спазм кишечника і сфінктерів ЖП. Діафрагмальне дихання (йогівське дихання), вокал, проспівування мантр, медитації, а також вісцеральний масаж допомагають відтоку

5. Адекватна кількість води протягом дня. Коли організм зневоднений, він бере воду, звідки зможе, наприклад, з товстого кишечника (запор), з жовчі (камені) або зі шкіри (сухість). Не менше 2-2, 5 л чистої води в день.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти захистять від паразитів.

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