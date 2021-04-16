Проще, чем кажется: топ-6 советов от Аниты Луценко, как сузить талию

Анита рассказала, что если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея ни к чему не приведет. Потому что, тренируя мышцу, мы не можем ее сделать более маленькой в объеме. Выполняя силовые тренировки, можем увеличить объем. Но есть приемы, которые действительно работают.

Топ-6 советов, как сузить талию

"1. Снизить процент жира во всем теле питанием - тогда жир, что лежит на боках, спине и животе уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.

Талия визуально сузится от правильного питания (фото: instagram.com/anitasporty)

2. Можем заняться вздутием живота. То есть, убрать его - такой прием сработает, если вздутие есть.

3. Можем заняться мышцами тазового дна в зале. Это подтянет живот вперед - и сузит талию.

5. Можем добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом "вытянет тело", уберет забитости и даже можешь вырасти на 1-2 см.

6. Можем заняться осанкой, что визуально изменит вид талии в том числе.

7. Можем "расширить" тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше .

"У меня все! 6 способов, кажется, с головой! Но акцент все равно делаем на первый!", - подытожила Анита.