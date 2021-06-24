Топ горячих фанаток сборной Украины: с такой поддержкой нельзя проигрывать!

Какой футбол без команды поддержки? И сборной Украины в этом плане невероятно повезло. Украинские болельщицы все как на подбор: красивые, стройные и соблазнительные. Словно сошли со страниц глянцевых журналов. С такой поддержкой проигрывать просто нельзя!

Украинские болельщицы в этом году стараются не меньше, чем сами футболисты. На трибуны они отправляются в продуманных образах, начиная от наряда и заканчивая укладками и макияжем. Благо форма в национальных цветах отлично смотрится с мини-шортами, легинсами и джинсами! А венки, косы только добавляют нужного антуража.

Накал страстей с трибун перемещается в соцсети. Болельщицы активно постят свои горячие фото и разбавляют посты эмоциональными словами поддержки. "Фантастика! Украина впервые в истории выходит в плей-офф Евро!", - пишет модель и журналистка Дарья Савина. "Мы в вас верим!", "Как же я скучала за такими матчами!", - присоединились к ней и другие украинские красавицы. Предлагаем подборку самых активных болельщиц.

Фанатки сборной Украины (фото: instagram.com/uafukraine/tagged; instagram.com/zbirna.ua/tagged)