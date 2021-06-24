ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!

Новость на русском →
, Четвер 24 червня 2021 13:56
Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати! Євро 2020, фанатки (фото: instagram.com/savinadasha)
Автор: RBC.UA

Який футбол без команди підтримки? І збірній України в цьому плані неймовірно пощастило. Українські вболівальниці всі як на підбір: красиві, стрункі і спокусливі. Немов зійшли зі сторінок глянцевих журналів. З такою підтримкою програвати просто не можна!

Милуємося найкрасивішими фанатками у футбольній формі, які заполонили простори Instagram.

Українські вболівальниці цього року стараються не менше, ніж самі футболісти. На трибуни вони вирушають в продуманих образах, починаючи від одягу і закінчуючи укладками і макіяжем. Благо форма в національних кольорах відмінно виглядає з міні-шортами, легінсами і джинсами! А українські вінки й коси тільки додають потрібного антуражу.

Запал пристрастей з трибун переміщається в соцмережі. Вболівальниці активно постять свої гарячі фото і розбавляють пости емоційними словами підтримки. "Фантастика! Україна вперше в історії виходить у плей-офф Євро!",- пише модель і журналістка Дар'я Савіна. "Ми в вас віримо!", "Як же я сумувала за такими матчами!",- приєдналися до неї й інші українські красуні. Пропонуємо добірку найактивніших уболівальниць.

Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Топ гарячих фанаток збірної України: з такою підтримкою не можна програвати!Фанатки збірної України (фото: instagram.com/uafukraine/tagged; instagram.com/zbirna.ua/tagged)

Також ми показували спекотні фото дружин і дівчат українських футболістів.

Читайте LITE в Google News
евро 2020 Євро 2021 Футбол
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україна вийшла в плей-офф Євро 2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка
Україна вийшла в плей-офф Євро 2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка