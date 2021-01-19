Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Настя Каменских с Потапом только прилетели из краткосрочного отпуска на Мальдивах. В телефоне у певицы осталось немало кадров, которыми она щедро делится поклонниками. Среди новых есть и пикантные снимки из гримерки.

Настя ностальгирует за райским уголком Земли, который произвел на нее неизгладимое впечатление. На одном из фото, появившемся в Instagram красотки, она красуется на селфи в бикини кислотного цвета и расстегнутой рубашке в расцветке хаки. В руках Настя держит крупные экзотические цветы. В качестве аксессуаров – несколько цепочек с аккуратными кулонами и браслет с монетками, который она обвила несколько раз вокруг изящного запястья.

Настя показала подтянутую фигуру в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Вторая порция фото была сделана, скорее всего, уже в Киеве. Наст делает селфи в зеркале. В отражении девушка с праздничным макияжем и высокой прической с цветком. Она прикрывает обнаженную грудь лишь футболкой.

Настя позировала топлес у зеркала (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще одна серия фото – мальдивские эффектные открытки с красоткой Настей в главной роли. На них она запечатлена в карамельном лифе от купальника и коротких джинсовых "рваных" шортах. Певица заплела волосы в две задорные косички. Из аксессуаров – стильный ненавязчивый браслет из каучуковой нити с бусинами и подвесками. "Вдохновляющее состояние", - подписала она стильные кадры.

Настя в дижинсовых шортах показала стильный курортный лобраз (фото: instagram.com/kamenskux)

Прелестная Очаровашка

Шикарная

Хорошенькая

Очень стильная

Класс, так круто подбирает образы

Покахонтас практически

Супер секси ты в этом сегодня

Очень крутые фотографии, живые

К слову, Настя Каменских раззадорила поклонников одним из своих пляжных образов – они долго рассматривали модные шорты певицы, которые озадачили многих.