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Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Новина українською → Вторник 19 января 2021 16:38
Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских с Потапом только прилетели из краткосрочного отпуска на Мальдивах. В телефоне у певицы осталось немало кадров, которыми она щедро делится поклонниками. Среди новых есть и пикантные снимки из гримерки.

Настя ностальгирует за райским уголком Земли, который произвел на нее неизгладимое впечатление. На одном из фото, появившемся в Instagram красотки, она красуется на селфи в бикини кислотного цвета и расстегнутой рубашке в расцветке хаки. В руках Настя держит крупные экзотические цветы. В качестве аксессуаров – несколько цепочек с аккуратными кулонами и браслет с монетками, который она обвила несколько раз вокруг изящного запястья.

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Настя показала подтянутую фигуру в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Вторая порция фото была сделана, скорее всего, уже в Киеве. Наст делает селфи в зеркале. В отражении девушка с праздничным макияжем и высокой прической с цветком. Она прикрывает обнаженную грудь лишь футболкой.

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Настя позировала топлес у зеркала (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще одна серия фото – мальдивские эффектные открытки с красоткой Настей в главной роли. На них она запечатлена в карамельном лифе от купальника и коротких джинсовых "рваных" шортах. Певица заплела волосы в две задорные косички. Из аксессуаров – стильный ненавязчивый браслет из каучуковой нити с бусинами и подвесками. "Вдохновляющее состояние", - подписала она стильные кадры.

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Топлес и в микрошортах: горячая Настя Каменских завела сеть пикантными фотооткрытками

Настя в дижинсовых шортах показала стильный курортный лобраз (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Прелестная Очаровашка
  • Шикарная
  • Хорошенькая
  • Очень стильная
  • Класс, так круто подбирает образы
  • Покахонтас практически
  • Супер секси ты в этом сегодня
  • Очень крутые фотографии, живые

К слову, Настя Каменских раззадорила поклонников одним из своих пляжных образов – они долго рассматривали модные шорты певицы, которые озадачили многих.

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