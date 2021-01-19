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Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Новость на русском → Вівторок 19 січня 2021 16:38
Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських з Потапом тільки прилетіли з короткострокової відпустки на Мальдівах. У телефоні у співачки залишилося чимало кадрів, якими вона щедро ділиться з шанувальниками. Серед нових є і пікантні знімки з гримерки.

Настя ностальгує за райським куточком Землі, який справив на неї незабутнє враження. На одному з фото, що з'явився в Instagram красуні, вона красується на селфі в бікіні кислотного кольору і розстебнутій сорочці кольору хакі. В руках Настя тримає великі екзотичні квіти. В якості аксесуарів – кілька ланцюжків з акуратними кулонами і браслет з монетками, який вона обвила кілька разів навколо витонченого зап'ястя.

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Настя показала підтягнуту фігуру в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Друга порція фото була зроблена, швидше за все, вже в Києві. Настя робить селфі в дзеркалі. У відображенні дівчина з святковим макіяжем і високою зачіскою з квіткою. Вона прикриває оголені груди лише футболкою.

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Настя позувала топлес біля дзеркала (фото: instagram.com/kamenskux)

Ще одна псерія фото – мальдівські ефектні листівки з красунею Настею в головній ролі. На них вона відображена в карамельному ліфі від купальника і коротких джинсових "рваних" шортах. Співачка заплела волосся у дві кокетливі кіски. З аксесуарів – стильний браслет з каучукової нитки з намистинами і підвісками. "Надихаюче стан", - підписала вона стильні кадри.

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками

Настя в дижинсовых шортах показала стильний курортний образ (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Чарівна Лялечка
  • Шикарна
  • Гарненька
  • Дуже стильна
  • Клас, так круто підбирає образи
  • Покахонтас практично
  • Супер сексі ти в цьому сьогодні
  • Дуже круті фотографії, живі

До речі, Настя Каменських розохотила шанувальників одним із своїх пляжних образів – вони довго розглядали модні шорти співачки, які спантеличили багатьох.

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