Топлес і в микрошортах: гаряча Настя Каменських завела мережу пікантними фотолистівками
Настя Каменських з Потапом тільки прилетіли з короткострокової відпустки на Мальдівах. У телефоні у співачки залишилося чимало кадрів, якими вона щедро ділиться з шанувальниками. Серед нових є і пікантні знімки з гримерки.
Настя ностальгує за райським куточком Землі, який справив на неї незабутнє враження. На одному з фото, що з'явився в Instagram красуні, вона красується на селфі в бікіні кислотного кольору і розстебнутій сорочці кольору хакі. В руках Настя тримає великі екзотичні квіти. В якості аксесуарів – кілька ланцюжків з акуратними кулонами і браслет з монетками, який вона обвила кілька разів навколо витонченого зап'ястя.
Настя показала підтягнуту фігуру в бікіні (фото: instagram.com/kamenskux)
Друга порція фото була зроблена, швидше за все, вже в Києві. Настя робить селфі в дзеркалі. У відображенні дівчина з святковим макіяжем і високою зачіскою з квіткою. Вона прикриває оголені груди лише футболкою.
Настя позувала топлес біля дзеркала (фото: instagram.com/kamenskux)
Ще одна псерія фото – мальдівські ефектні листівки з красунею Настею в головній ролі. На них вона відображена в карамельному ліфі від купальника і коротких джинсових "рваних" шортах. Співачка заплела волосся у дві кокетливі кіски. З аксесуарів – стильний браслет з каучукової нитки з намистинами і підвісками. "Надихаюче стан", - підписала вона стильні кадри.
Настя в дижинсовых шортах показала стильний курортний образ (фото: instagram.com/kamenskux)
- Чарівна Лялечка
- Шикарна
- Гарненька
- Дуже стильна
- Клас, так круто підбирає образи
- Покахонтас практично
- Супер сексі ти в цьому сьогодні
- Дуже круті фотографії, живі
До речі, Настя Каменських розохотила шанувальників одним із своїх пляжних образів – вони довго розглядали модні шорти співачки, які спантеличили багатьох.