Тревожные звоночки: топ-9 признаков, что вам пора заняться своим здоровьем
Работа, семья, друзья, хобби, повседневные заботы - все это отбирает уйму времени, и на заботу о своем здоровье его почти не остается. Как понять, что наш организм пытается о чем-то сказать?
Нутрициолог Лачин Джанкулиева перечислила в Instagram 9 признаков, указывающих на то, что пришло время заняться своим здоровьем.
1. Выпадение волос. Причины разные: дефицит витамина Д, белка, анемия, проблемы с жёлчным, гипоацидность, неправильное питание.
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2. Сухие пятки, локти, кожа, трещины на коже. Причина обычно в жёлчном пузыре, дефиците жирорастворимых витаминов, в дисфункции шиловидной железы, употребляете мало воды, не усваиваются жиры. Мазать кремами не выход, работать нужно изнутри
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3. Выпадение бровей, отечность - гипотиреоз, дефицит йода и других элементов, необходимых для хорошей работы щитовидки.
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4. Красные точки на коже, папилломы - проблемы с печенью, инсулинорезистентность, плохо работающая детоксикационная система
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5. Усталость, отсутствие энергии - причин много, у каждого своя, начиная от неправильного питания, заканчивая усталостью надпочечников. Но в любом случае, это множественные дефициты
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
6. Плотный белый налёт на языке. Это говорит о дрожжевом/грибковом росте, т.е. кандидозе
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7. Холодные конечности, мерзлявость - анемия, проблемы с щитовидкой
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8. Метеоризм, вздутия, запоры - низкая кислотность желудочного сока, застой желчи, паразитоз, дисбактериоз, неправильное питание
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9. Акне, высыпания - инсулинорезистентность, непереносимость лактозы, застой желчи, неправильное питание, дефициты, анемия, паразитоз
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Если что-то из этого вас беспокоит, тогда вы зря откладываете заботу о себе. Это лишь внешние симптомы, которые обычно игнорируются, но внутри творится полный хаос. Бегите сдавать анализы!
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