ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Тревожные звоночки: топ-9 признаков, что вам пора заняться своим здоровьем

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 08:38
Тревожные звоночки: топ-9 признаков, что вам пора заняться своим здоровьем Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Работа, семья, друзья, хобби, повседневные заботы - все это отбирает уйму времени, и на заботу о своем здоровье его почти не остается. Как понять, что наш организм пытается о чем-то сказать?

Нутрициолог Лачин Джанкулиева перечислила в Instagram 9 признаков, указывающих на то, что пришло время заняться своим здоровьем.

1. Выпадение волос. Причины разные: дефицит витамина Д, белка, анемия, проблемы с жёлчным, гипоацидность, неправильное питание.

2. Сухие пятки, локти, кожа, трещины на коже. Причина обычно в жёлчном пузыре, дефиците жирорастворимых витаминов, в дисфункции шиловидной железы, употребляете мало воды, не усваиваются жиры. Мазать кремами не выход, работать нужно изнутри

3. Выпадение бровей, отечность - гипотиреоз, дефицит йода и других элементов, необходимых для хорошей работы щитовидки.

4. Красные точки на коже, папилломы - проблемы с печенью, инсулинорезистентность, плохо работающая детоксикационная система

5. Усталость, отсутствие энергии - причин много, у каждого своя, начиная от неправильного питания, заканчивая усталостью надпочечников. Но в любом случае, это множественные дефициты

Тревожные звоночки: топ-9 признаков, что вам пора заняться своим здоровьем

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Плотный белый налёт на языке. Это говорит о дрожжевом/грибковом росте, т.е. кандидозе

7. Холодные конечности, мерзлявость - анемия, проблемы с щитовидкой

8. Метеоризм, вздутия, запоры - низкая кислотность желудочного сока, застой желчи, паразитоз, дисбактериоз, неправильное питание

9. Акне, высыпания - инсулинорезистентность, непереносимость лактозы, застой желчи, неправильное питание, дефициты, анемия, паразитоз

Тревожные звоночки: топ-9 признаков, что вам пора заняться своим здоровьем
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Если что-то из этого вас беспокоит, тогда вы зря откладываете заботу о себе. Это лишь внешние симптомы, которые обычно игнорируются, но внутри творится полный хаос. Бегите сдавать анализы!

Ранее нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога Советы врача
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Праздники и выходные декабря 2021: сколько будем дополнительно отдыхать
Праздники и выходные декабря 2021: сколько будем дополнительно отдыхать