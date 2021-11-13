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Тривожні дзвіночки: топ-9 ознак, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям

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Субота 13 листопада 2021 08:38
Тривожні дзвіночки: топ-9 ознак, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Робота, сім'я, друзі, хобі, повсякденні турботи - все це відбирає багато часу, і на турботу про своє здоров'я його майже не залишається. Як зрозуміти, що наш організм намагається про щось сказати?

Нутриціолог Лачін Джанкулієва перерахувала в Instagram 9 ознак, що вказують на те, що прийшов час зайнятися своїм здоров'ям.

1. Випадання волосся. Причини різні: дефіцит вітаміну Д, білка, анемія, проблеми з жовчним, гіпоацидність, неправильне харчування.

2. Сухі п'яти, лікті, шкіра, тріщини на шкірі. Причина зазвичай в жовчному міхурі, дефіциті жиророзчинних вітамінів, в дисфункції шиловидної залози, вживаєте мало води, не засвоюються жири. Мазати кремами не вихід, працювати потрібно зсередини.

3. Випадання брів, набряклість - гіпотиреоз, дефіцит йоду та інших елементів, необхідних для хорошої роботи щитовидки.

4. Червоні точки на шкірі, папіломи - проблеми з печінкою, інсулінорезистентність, погано працююча детоксикаційна система.

5. Втома, відсутність енергії - причин багато, у кожного своя, починаючи від неправильного харчування, закінчуючи втомою надниркових залоз. Але в будь-якому випадку, це множинні дефіцити.

Тривожні дзвіночки: топ-9 ознак, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Щільний білий наліт на язиці. Це говорить про дріжджове/грибкове зростання, тобто кандидоз.

7. Холодні кінцівки, мерзлявость - анемія, проблеми з щитовидкою.

8. Метеоризм, здуття, запори - низька кислотність шлункового соку, застій жовчі, паразитоз, дисбактеріоз, неправильне харчування.

9. Акне, висипання - інсулінорезистентність, непереносимість лактози, застій жовчі, неправильне харчування, дефіцити, анемія, паразитоз.

Тривожні дзвіночки: топ-9 ознак, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо щось з цього вас турбує, тоді ви даремно відкладаєте турботу про себе. Це лише зовнішні симптоми, які зазвичай ігноруються, але всередині твориться повний хаос. Біжіть здавати аналізи!

Раніше нутриціолог назвала незамінні засоби для міцного імунітету.

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