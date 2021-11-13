Тривожні дзвіночки: топ-9 ознак, що вам пора зайнятися своїм здоров'ям

Робота, сім'я, друзі, хобі, повсякденні турботи - все це відбирає багато часу, і на турботу про своє здоров'я його майже не залишається. Як зрозуміти, що наш організм намагається про щось сказати?

Нутриціолог Лачін Джанкулієва перерахувала в Instagram 9 ознак, що вказують на те, що прийшов час зайнятися своїм здоров'ям.

1. Випадання волосся. Причини різні: дефіцит вітаміну Д, білка, анемія, проблеми з жовчним, гіпоацидність, неправильне харчування.

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2. Сухі п'яти, лікті, шкіра, тріщини на шкірі. Причина зазвичай в жовчному міхурі, дефіциті жиророзчинних вітамінів, в дисфункції шиловидної залози, вживаєте мало води, не засвоюються жири. Мазати кремами не вихід, працювати потрібно зсередини.

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3. Випадання брів, набряклість - гіпотиреоз, дефіцит йоду та інших елементів, необхідних для хорошої роботи щитовидки.

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4. Червоні точки на шкірі, папіломи - проблеми з печінкою, інсулінорезистентність, погано працююча детоксикаційна система.

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5. Втома, відсутність енергії - причин багато, у кожного своя, починаючи від неправильного харчування, закінчуючи втомою надниркових залоз. Але в будь-якому випадку, це множинні дефіцити.



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Щільний білий наліт на язиці. Це говорить про дріжджове/грибкове зростання, тобто кандидоз.

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7. Холодні кінцівки, мерзлявость - анемія, проблеми з щитовидкою.

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8. Метеоризм, здуття, запори - низька кислотність шлункового соку, застій жовчі, паразитоз, дисбактеріоз, неправильне харчування.

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9. Акне, висипання - інсулінорезистентність, непереносимість лактози, застій жовчі, неправильне харчування, дефіцити, анемія, паразитоз.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Якщо щось з цього вас турбує, тоді ви даремно відкладаєте турботу про себе. Це лише зовнішні симптоми, які зазвичай ігноруються, але всередині твориться повний хаос. Біжіть здавати аналізи!