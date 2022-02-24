Тревожный чемоданчик: что в нем должно быть – список необходимых вещей

Специалисты советуют брать не чемодан на колесах, а удобный рюкзак (фото: pexels.com)

В Украине ввели военное положение. Министерство внутренних дел на данный момент советует украинцам оставаться дома – до оповещения сирены. Но наготове важно держать "тревожный чемодан". Специалисты советуют использовать для этого удобный рюкзак, а не чемодан на колесах, который будет только тормозить передвижение.

Что должно быть в этом чемоданчике: список вещей первой необходимости, которые важно держать наготове в случае срочной эвакуации.

Деньги: наличные, карты.

Документы: внутренние / биометрические паспорта, ИНН, военный билет, документы на недвижимость.

Навигация: бумажная карта Украины, компас; часы.

Связь: мобильные телефоны, приемники, рации, элементы питания (аккумулятор / пауэрбанк), зарядка; шнур; сим-карты разных операторов связи.

Фонарики, зажигалки, спички, батарейки, свечи; свисток; очки; газовая горелка, баллон газовый маленький, чашка стальная.

Нож, топор, сигнальные средства; пакеты для мусора, скотч, презевативы (пригодятся для защиты от влаги, остановки крови, переноски воды etc);

Блокнот и карандаш, ручка; иголка с ниткой; фонарик.

Средства гигиены: зубные щетка / паста, мыло, салфетки / туалетная бумага, средства интимной гигиены, бритва, маникюрный набор, полотенце, желательно сложить все в водостойкий органайзер. Собрать нужно самое главное, что пригодится на первое время для всей семьи (фото: pexels.com) @svetlllaya #uaразом #Україна #samoyednike #samoyed #dog #самоед #самоїд оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ #fakestory ps: Собака не постраждала, ніж тупий #ua Немного юмора: не забываем о питомцах Одежда: нижнее белье / носки, спортивный костюм / теплые штаны и запасные штаны / кофты / шапки / перчатки / шарф; удобная пара обуви, внимание: нужны практичные и комфортные вещи.

Аптечка в полном сборе (от бинтов и пластыря, ваты и йода до жаропонижающих и болеутоляющих; средства для желудка; сердечные; жгут; индивидуальные лекарства, которые принимаете, с описанием способа применения и дозы; фамилии и номера телефонов ваших врачей).

Еда: запас на 2-3 дня, подойдет все, что не нужно готовить и что долго не портится, от сухофруктов, шоколада и сухого печенья до мясных / рыбных консервов; вода на 1-3 дня. Если есть место - крупа и макароны;

Также хорошо подготовить каремат и спальник зимний, палатку двухместную.