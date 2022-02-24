Тривожний чемоданчик: що в ньому має бути – список необхідних речей
В Україні ввели воєнний стан. Міністерство внутрішніх справ на даний момент радить українцям залишатися по домівках – до оповіщення сирени.
Але напоготові важливо тримати "тривожний чемодан". Фахівці радять використовувати для цього зручний рюкзак, а не валізу на колесах, що буде тільки гальмувати пересування.
Що повинно бути в цій валізці: список речей першої необхідності, які важливо тримати напоготові в разі термінової евакуації.
- Гроші: готівка, карти.
- Документи: внутрішні / біометричні паспорти, ІПН, військовий квиток, документи на нерухомість.
- Навігація: паперова карта України, компас; годинник.
- Зв'язок: мобільні телефони, приймачі, рації, елементи живлення (акумулятор / пауербанк), зарядка; шнур; сім-карти різних операторів зв'язку.
- Ліхтарики, запальнички, сірники, батарейки, свічки; свисток; окуляри; газовий пальник, балон газовий маленький, чашка сталева.
- Ніж, сокира, сигнальні засоби; пакети для сміття, скотч, презевативи (знадобляться для захисту від вологи, зупинки крові, перенесення води etc);
- Блокнот і олівець, ручка; голка з ниткою; ліхтарик.
- Засоби гігієни: зубні щітка / паста, мило, серветки / туалетний папір, засоби інтимної гігієни, бритва, манікюрний набір, рушник, бажано скласти все в водостійкий органайзер.
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- Одяг: нижня білизна / шкарпетки, спортивний костюм / теплі штани і запасні штани / кофти / шапки / рукавички / шарф; зручна пара взуття, увага: потрібні практичні і комфортні речі.
- Аптечка в повному зборі (від бинтів і пластиру, вати і йоду до жарознижуючих і болезаспокійливих; засоби для шлунка; серцеві; джгут; індивідуальні ліки, які приймаєте, з описом способу застосування та дози; прізвища та номери телефонів ваших лікарів).
- Їжа: запас на 2-3 дні, підійде все, що не потрібно готувати і що довго не псується, від сухофруктів, шоколаду і сухого печива до м'ясних / рибних консервів; вода на 1-3 дні. Якщо є місце – крупа і макарони;
- Також добре підготувати каремат і спальник зимовий, намет двомісну.
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