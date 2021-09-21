Есть три главных причины: врач рассказала, почему ребенок не набирает вес

Мамы часто переживают, что ребенок не набирает вес и медленно, по их мнению, развивается.

Причин этому, по крайней мере тех, что лежат на поверхности, всего три, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева.

Если вам кажется, что ребенок плохо развивается, обратитесь к специалисту (фото: pexels.com)

Топ-3 главных причины, почему ребенок не набирает вес

Питание. Дефицит белков и жиров в рационе.

Мамочки должны знать, что мясо, рыба, яйца в питании ребенка обязательны! Животные белки и незаменимые аминокислоты в их составе очень важны для растущего организма. Животные и растительные жиры отвечают за гормональный рост ребенка.

Пищеварение. Если у ребенка дефицит ферментов поджелудочной железы и дискинезия желчевыводящих путей, те самые полезные белки и жиры просто не будут усваиваться. А значит, организм ребёнка не будет получать ресурсы для роста и развития.

Если у ребенка дефицит ферментов поджелудочной железы и дискинезия желчевыводящих путей, те самые полезные белки и жиры просто не будут усваиваться. А значит, организм ребёнка не будет получать ресурсы для роста и развития. Грибы и паразиты. Эти "товарищи" могут негативно влиять на здоровье ребенка. Провоцировать различные заболевания: аллергию, астму, дискинезию желчевыводящих путей частые ОРЗ и ОРВИ и т. д.

Некоторые виды паразитов выделяют нейротоксины, которые негативно влияют на развитие умственных способностей ребенка и на его поведение.

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Что делать, если ребенок медленно развивается (фото: pexels.com)⠀

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Ребенок не набирает вес: что делать

Понаблюдайте за своим ребенком. Какой у него аппетит? Ест все (мясо, рыбу, яйца) или капризничает и налегает на сладкое?

Как часто жалуется на боли в животике или его тошнит после еды и по утрам? Охотно ли завтракает?

Насколько ребенок активен? Целый день, как заряженная батарейка или частенько прикладывается поспать? А может, гиперактивен и вы с ним никак не можете справится?

Если ребенок маленький, понаблюдайте за стулом. Он должен быть ежедневный, сформированный. Ни запоров, ни диареи быть не должно.

Как часто ребенок болеет простудными заболеваниями? Раз в год или два раза в месяц?

Если по выше перечисленным симптомам узнаете своего малыша, не затягивайте. Проблемы надо решать. Пока не закрыты зоны роста, ребенок должен получить все ресурсы, всю "кормовую базу", чтобы план генетического роста был выполнен.