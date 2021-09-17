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Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

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Пятница 17 сентября 2021 11:01
Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как защитить щитовидную железу? Все просто: следить за питанием, не подавлять эмоции, хорошо высыпаться и убедиться, что организм получает все необходимые витамины и минералы.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здороваЗдоровая щитовидка (фото: pexels.com)

Шесть пунктов: чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова

  • Подавление эмоций, свободы воли и выбора. Когда вы у себя на последнем месте, подавляете личные желания, терпите неудобства. Разбитые мечты и несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, не соответствие желаний и возможностей, которые нельзя показывать, поэтому недовольство уходит в подсознание и выходит социально приемлемыми болезнями щитовидки.

  • Дефицит калорий и длительные голодания. До 36 часов голод не оказывает вреда, дольше - щитовидка рванет "стоп-кран". Если девушка 100 кг будет потреблять 900-1000 ккал / сут (это очень-очень мало), то ее щитовидка помашет ручкой и отправит метаболизм в анабиоз, что приведет к "набираю от воздуха".

Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здороваНе есть и увлекаться диетами - не вариант (фото: pexels.com)

  • Длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидной железы, т.е. нарушается центральный механизм регуляции работы щитовидки. Многие спрашивали "А если все гормоны (ТТГ, Т4 и Т3) низкие..." Это центральный гипотиреоз и это долго восстанавливается.
  • Нехватка йода, селена, цинка, железа и магния. Основные минералы, которые участвуют в построении гормонов и их своевременной деградации в печени.

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Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здороваОтдых и никакого холода (фото: pexels.com)

  • Дефицит белка, потому что из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в их синтезе. Если не хватает хотя бы 1 аминокислоты, то синтез лимитируется по ней даже если других навалом.
  • Не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда бедняжке придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение и включить дополнительное отопление, чтобы не замёрзли. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться и это логично.

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