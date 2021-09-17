Шесть пунктов: врач рассказала, чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова
Как защитить щитовидную железу? Все просто: следить за питанием, не подавлять эмоции, хорошо высыпаться и убедиться, что организм получает все необходимые витамины и минералы.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Здоровая щитовидка (фото: pexels.com)
Шесть пунктов: чего нельзя делать, чтобы щитовидка была здорова
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Подавление эмоций, свободы воли и выбора. Когда вы у себя на последнем месте, подавляете личные желания, терпите неудобства. Разбитые мечты и несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, не соответствие желаний и возможностей, которые нельзя показывать, поэтому недовольство уходит в подсознание и выходит социально приемлемыми болезнями щитовидки.
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Дефицит калорий и длительные голодания. До 36 часов голод не оказывает вреда, дольше - щитовидка рванет "стоп-кран". Если девушка 100 кг будет потреблять 900-1000 ккал / сут (это очень-очень мало), то ее щитовидка помашет ручкой и отправит метаболизм в анабиоз, что приведет к "набираю от воздуха".
Не есть и увлекаться диетами - не вариант (фото: pexels.com)
- Длительное отсутствие полноценного сна нарушает ось гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Снижается секреция ТТГ и стимуляция щитовидной железы, т.е. нарушается центральный механизм регуляции работы щитовидки. Многие спрашивали "А если все гормоны (ТТГ, Т4 и Т3) низкие..." Это центральный гипотиреоз и это долго восстанавливается.
- Нехватка йода, селена, цинка, железа и магния. Основные минералы, которые участвуют в построении гормонов и их своевременной деградации в печени.
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Отдых и никакого холода (фото: pexels.com)⠀
- Дефицит белка, потому что из него состоят сами гормоны и ферменты, участвующие в их синтезе. Если не хватает хотя бы 1 аминокислоты, то синтез лимитируется по ней даже если других навалом.
- Не любит холод, слякоть, отсутствие солнца, потому что тогда бедняжке придется работать усерднее, чтобы поддержать ваше настроение и включить дополнительное отопление, чтобы не замёрзли. В холодное время года дозы гормонов могут увеличиваться и это логично.
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