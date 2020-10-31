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Целебный напиток: нутрициолог назвала лучший чай при слабости и простуде

Новина українською → Суббота 31 октября 2020 08:31
Целебный напиток: нутрициолог назвала лучший чай при слабости и простуде Целебный напиток (фото: pixabay.com/)
Автор: Lite

Специалист дала рецепт целебного чая

Нутрициолог Надя Андреева стоит на страже здорового образа жизни своих подписчиков уже не первый год. Недавно она рассказала о том, что токсины могут попадать в человеческий организм через множество привычных для нашего быта вещей: из емкостей, которые мы используем для хранения воды и пищи, из продуктов питания, из косметики. Но особое внимание стоит обратить на кастрюли и сковородки, потому что ими мы пользуемся каждый день, часто не задумываясь о материале, из которого они сделаны.

Так как приближается сезон простуд, Надя рассказала, как сохранить свое здоровье при помощи натурального напитка, который каждый может приготовить самостоятельно у себя дома.

Целебный напиток: нутрициолог назвала лучший чай при слабости и простуде

Специалист по питанию дала рецепт вкусного и целебного чая (instagram.com/happynadyaz/)

"Для гармоничной и здоровой осени прекрасно подойдет смесь специй для чая из корицы, кардамона, имбиря, гвоздики и перца. Вы можете использовать все специи или только часть, по вкусу.

Такой чай великолепно тонизирует и может использоваться как лечебный напиток при слабости и простудных заболеваниях. Можно добавлять в растительное молоко и кофе", - рассказала Надя.

Также нутрициолог посоветовала, какие масла и специи употреблять в пищу, чтобы чувствовать себя прекрасно на протяжении холодного сезона.

  • "Масло гхи. Самое главное, чтобы масло гхи было изготовлено из отборного органического коровьего масла высшего качества. Перетопленное особым способом на очень медленном огне и затем очищенное, масло приобретает бесценные качества для здоровья и прекрасный вкус, который сделает даже самые знакомые блюда необыкновенно вкусными.
  • Кунжутное масло. Незаменимый компонент здоровой осени. Прекрасно подходит для согревающего массажа.
  • Чистое миндальное масло. Универсальное масло как для приема в пищу, так и для ухода за кожей лица, тела и волосами. Оно гипоаллергенно и подходит для детской и чувствительной кожи.
  • Масло Кумкумади. Одно из лучших омолаживающих средств Аюрведы. Масло кумкумади улучшает текстуру кожи, цвет лица, снимает отеки, а также является эффективным средством для лечения угревой сыпи (акне), шрамов, пигментных пятен, покраснений, шелушения, темных кругов под глазами, солнечных ожогов, морщин и дряблости кожи. Подходит для любых типов кожи и любого возраста.
  • Зеленый кардамон. Помогает при кашле, нормализует пищеварение, полезен для ЖКТ, снижает Вату и Капху.
  • Куркума. Улучшает цвет и состояние кожи, устраняет избыточные Вату и Капха, болезни крови, полезна при отеках, ринитах, анемии, анорексии.
  • Имбирь. Одно из лучших природных средств от простуды. Можно использовать его в сухом виде или свежий.⠀

Маленький лайфхак. Натрите на терке сразу весь корень, тогда вы значительно чаще будете использовать имбирь в готовке или для чая. Храните в плотно закрытой банке, в течение 3 дней", - добавила Андреева.

Напомним, ранее диетолог назвала целебные овощи для женщин, которые нормализуют вес и гормональный фон.

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