Целебный напиток: нутрициолог назвала лучший чай при слабости и простуде

Специалист дала рецепт целебного чая

Нутрициолог Надя Андреева стоит на страже здорового образа жизни своих подписчиков уже не первый год. Недавно она рассказала о том, что токсины могут попадать в человеческий организм через множество привычных для нашего быта вещей: из емкостей, которые мы используем для хранения воды и пищи, из продуктов питания, из косметики. Но особое внимание стоит обратить на кастрюли и сковородки, потому что ими мы пользуемся каждый день, часто не задумываясь о материале, из которого они сделаны.

Так как приближается сезон простуд, Надя рассказала, как сохранить свое здоровье при помощи натурального напитка, который каждый может приготовить самостоятельно у себя дома.

Специалист по питанию дала рецепт вкусного и целебного чая (instagram.com/happynadyaz/)

"Для гармоничной и здоровой осени прекрасно подойдет смесь специй для чая из корицы, кардамона, имбиря, гвоздики и перца. Вы можете использовать все специи или только часть, по вкусу.

Такой чай великолепно тонизирует и может использоваться как лечебный напиток при слабости и простудных заболеваниях. Можно добавлять в растительное молоко и кофе", - рассказала Надя.

Также нутрициолог посоветовала, какие масла и специи употреблять в пищу, чтобы чувствовать себя прекрасно на протяжении холодного сезона.

" Масло гхи. Самое главное, чтобы масло гхи было изготовлено из отборного органического коровьего масла высшего качества. Перетопленное особым способом на очень медленном огне и затем очищенное, масло приобретает бесценные качества для здоровья и прекрасный вкус, который сделает даже самые знакомые блюда необыкновенно вкусными.

Самое главное, чтобы масло гхи было изготовлено из отборного органического коровьего масла высшего качества. Перетопленное особым способом на очень медленном огне и затем очищенное, масло приобретает бесценные качества для здоровья и прекрасный вкус, который сделает даже самые знакомые блюда необыкновенно вкусными. Кунжутное масло. Незаменимый компонент здоровой осени. Прекрасно подходит для согревающего массажа.

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Помогает при кашле, нормализует пищеварение, полезен для ЖКТ, снижает Вату и Капху. Куркума. Улучшает цвет и состояние кожи, устраняет избыточные Вату и Капха, болезни крови, полезна при отеках, ринитах, анемии, анорексии.

Улучшает цвет и состояние кожи, устраняет избыточные Вату и Капха, болезни крови, полезна при отеках, ринитах, анемии, анорексии. Имбирь. Одно из лучших природных средств от простуды. Можно использовать его в сухом виде или свежий.⠀

Маленький лайфхак. Натрите на терке сразу весь корень, тогда вы значительно чаще будете использовать имбирь в готовке или для чая. Храните в плотно закрытой банке, в течение 3 дней", - добавила Андреева.

Напомним, ранее диетолог назвала целебные овощи для женщин, которые нормализуют вес и гормональный фон.