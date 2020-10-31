Цілющий напій: нутриціолог назвала кращий чай при слабкості та застуді

Спеціаліст дала рецепт цілющого чаю

Нутриціолог Надя Андрєєва стоїть на варті здорового способу життя своїх фоловерів вже не перший рік. Нещодавно вона розповіла про те, що токсини можуть потрапляти в організм людини через безліч звичних для нашого побуту речей: з ємностей, які ми використовуємо для зберігання води і їжі, продуктів харчування, косметики. Але особливу увагу варто звернути на каструлі і сковорідки, бо ними ми користуємося щодня, часто не замислюючись про матеріал, з якого вони зроблені.

Так як наближається сезон застуд, Надя розповіла, як зберегти своє здоров'я за допомогою натурального напою, який кожен може приготувати самостійно у себе вдома.

Зспеціаліст по харчуванню дала рецепт смачного і цілющого чаю (instagram.com/happynadyaz/)

"Для гармонійного і здорового осені чудово підійде суміш спецій для чаю з кориці, кардамону, імбиру, гвоздики і перцю. Ви можете використовувати всі спеції або тільки частину, за смаком.

Такий чай чудово тонізує і може використовуватися як лікувальний напій при слабкості та застудних захворюваннях. Можна додавати до рослинного молока і кави", - розповіла Надя.

Також нутриціолог порадила, які масла і спеції вживати в їжу, щоб відчувати себе чудово протягом холодного сезону.

" Масло дхі. Найголовніше, щоб масло було виготовлено з добірного органічного коров'ячого масла вищої якості. Перетопленное особливим способом на дуже повільному вогні і потім очищене, масло набуває безцінні якості для здоров'я і чудовий смак, який зробить навіть самі знайомі страви надзвичайно смачними.

Найголовніше, щоб масло було виготовлено з добірного органічного коров'ячого масла вищої якості. Перетопленное особливим способом на дуже повільному вогні і потім очищене, масло набуває безцінні якості для здоров'я і чудовий смак, який зробить навіть самі знайомі страви надзвичайно смачними. Кунжутна олія. Незамінний компонент здорової осені. Чудово підходить для зігрівального масажу.

Незамінний компонент здорової осені. Чудово підходить для зігрівального масажу. Чисте мигдальне масло. Універсальне масло для прийому в їжу, так і для догляду за шкірою обличчя, тіла і волоссям. Воно гіпоалергенна і підходить для дитячої та чутливої шкіри.

Універсальне масло для прийому в їжу, так і для догляду за шкірою обличчя, тіла і волоссям. Воно гіпоалергенна і підходить для дитячої та чутливої шкіри. Масло Кумкумади. Один з кращих омолоджуючих засобів Аюрведи. Масло кумкумади покращує текстуру шкіри, колір обличчя, знімає набряки, а також є ефективним засобом для лікування вугрової висипки (акне), шрамів, плям, почервоніння, лущення, темних кіл під очима, сонячних опіків, зморшок і в'ялості шкіри. Підходить для будь-яких типів шкіри і будь-якого віку.

Один з кращих омолоджуючих засобів Аюрведи. Масло кумкумади покращує текстуру шкіри, колір обличчя, знімає набряки, а також є ефективним засобом для лікування вугрової висипки (акне), шрамів, плям, почервоніння, лущення, темних кіл під очима, сонячних опіків, зморшок і в'ялості шкіри. Підходить для будь-яких типів шкіри і будь-якого віку. Зелений кардамон. Допомагає при кашлі, нормалізує травлення, корисний для шлунково-кишкового тракту, знижує Вату і Капху.

Допомагає при кашлі, нормалізує травлення, корисний для шлунково-кишкового тракту, знижує Вату і Капху. Куркума. Покращує колір і стан шкіри, усуває надмірні Вату і Капху, хвороби крові, корисна при набряках, ринітах, анемії, анорексії.

Покращує колір і стан шкіри, усуває надмірні Вату і Капху, хвороби крові, корисна при набряках, ринітах, анемії, анорексії. Імбир. Одне з кращих природних засобів від застуди. Можна використовувати його у сухому вигляді або свіжий.⠀

Маленький лайфхак. Натріть на тертці відразу весь корінь, тоді ви значно частіше будете використовувати імбир в готуванні або для чаю. Зберігайте в щільно закритій банці, протягом 3 днів", - додала Андрєєва.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала цілющі овочі для жінок, які нормалізують вагу і гормональний фон.