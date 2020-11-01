Церковні свята в листопаді 2020: що будуть відзначати українці
У листопаді розпочнеться Різдвяний піст і буде відзначатися одне важливе свято
У листопаді 220 року українці відзначатимуть велике церковне свято – День Святого Михайла, яке в календарі відзначене 21 числа. Перша субота листопада – день пам'яті померлих родичів. А також в кінці місяця розпочнеться традиційний Різдвяний піст.
Всі церковні свята в листопаді 2020 року:
4 листопада 2020 - святкування Казанської ікони Божої матері.
6 листопада 2020 - святкування ікони Божої матері "Всіх скорботних Радість".
7 листопада 2020 - Димитрівська батьківська субота.
8 листопада 2020 - пам'ять великомученика Димитрія Солунського, мироточца.
9 листопада 2020 - день преподобного Нестора Літописця.
10 листопада 2020 - Параскева П'ятниця. Пам'ять великомучениці Параскеви Іконийської, нареченої П'ятниця.
21 листопада 2020 - День святого Михаїла. Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.
22 листопада 2020 - святкування ікони Божої матері "Скоропослушниця".
26 листопада 2020 - пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
27 листопада 2020 - апостола Пилипа. Заговини на Різдвяний піст.
28 листопада 2020 - початок Різдвяного посту.
29 листопада 2020 - пам'ять апостола і євангеліста Матвія.
Раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в листопаді, і які дні будуть вихідними.
А також ми розповідали про те, як планують відзначати Новий рік 2021 в Києві.