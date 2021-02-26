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Очень тяжело ходить: беременная жена Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

Новина українською → Египет, Пятница 26 февраля 2021 16:48
Очень тяжело ходить: беременная жена Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Светлана Мащенко

55-летний Виктор Павлик с 26-летней Екатериной Репяховой отправились в путешествие в Египет. Они выбрали для отпуска Хургаду, где планируют насладиться теплой погодой и обществом друг друга. Но не обошлось и без трудностей - девушка пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Об этом Репяхова рассказала в своих Instagram-stories.

Катя говорит, что в первый день они с супругом очень много гуляли, обошли всю территорию гостиницы, узнали, где что находится.

Из-за переутомления она почувствовала проблемы со здоровьем - сильно разболелась спина и стало тяжело ходить. Девушка находится во втором триместре беременности, и нагрузки увеличиваются с каждым днем.

"Я не успела купить бандаж. Приеду, первым делом куплю себе бандаж. Потому что мне очень тяжело", - рассказывает Катя.

Жена Виктора Павлика в Египте пожаловалась на проблемы со здоровьем

Совместное путешествие Катя начала освещать в сториз еще из самолета. Там она похвасталась, насколько ее муж заботлив. Ведь на борт он прихватил с собой перекус, чтобы беременная жена ни в чем не нуждалась.

Виктор Павлик заботится про беременную жену

Напомним, что пара поженилась в мае 2020-го года. Екатерина Репяхова долгое время работала концертным директором народного артиста и много находилась рядом - так между ними вспыхнул роман. Катя младше Виктора на 28,5 лет, и она стала четвертой женой Павлика, а ребенок, который должен родиться в июне, также станет четвертым.

Очень тяжело ходить: беременная жена Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в Египте (instagram.com/repyahovakate)

Пара ждет мальчика, о чем сильно мечтал Виктор Павлик. Недавно артист рассказал, как назовет сына.

К слову, на днях Екатерина похвасталась покупкой нового люксового авто. Судя по всему финансовое состояние семьи налаживается. Ведь совсем недавно пара призналась, что из-за отмененных на карантине концертов все не так гладко.

При этом Виктор Павлик говорит, что жена активно раскручивает свой блог, за счет чего они сейчас в основном и живут.

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