Дуже важко ходити: вагітна дружина Павлика поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
55-річний Віктор Павлік з 26-річною Катериною Репяховою вирушили в подорож до Єгипту. Вони вибрали для відпустки Хургаду, де планують насолодитися теплою погодою і товариством один одного. Але не обійшлося і без труднощів - дівчина поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
Про це Репяхова розповіла у своїх Instagram-stories.
Катя каже, що в перший день вони з чоловіком дуже багато гуляли, обійшли всю територію готелю, дізналися, де що знаходиться.
Через перевтому вона відчула проблеми зі здоров'ям - сильно розболілася спина і стало важко ходити. Дівчина знаходиться у другому триместрі вагітності, і навантаження збільшуються з кожним днем.
"Я не встигла купити бандаж. Приїду, насамперед куплю собі бандаж. Тому що мені дуже важко", - розповідає Катя.
Дружина Віктора Павліка в Єгипті поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
Спільну подорож Катя почала висвітлювати в сторіз ще з літака. Там вона похвалилася, наскільки її чоловік турботливий. Адже на борт він прихопив з собою перекус, щоб вагітна жінка ні в чому не мала птореби.
Віктор Павлік піклується про вагітну дружину
Нагадаємо, що пара одружилася в травні 2020-го року. Катерина Репяхова довгий час працювала концертним директором народного артиста і багато знаходилася поруч - так між ними спалахнув роман. Катя молодша за Віктора на 28,5 років, і вона стала четвертою дружиною Павліка, а дитина, яка має народитися в червні, також стане четвертим.
Катерина Репяхова і Віктор Павлік в Єгипті (instagram.com/repyahovakate)
Пара чекає хлопчика, про що сильно мріяв Віктор Павлік. Нещодавно артист розповів, як назве сина.
До речі, днями Катерина похвалилася купівлею нового люксового авто. Судячи з усього фінансовий стан сім'ї налагоджується. Адже зовсім недавно пара зізналася, що через скасовані на карантині концерти все не так гладко.
При цьому Віктор Павлик каже, що дружина активно розкручує свій блог, за рахунок чого вони зараз в основному і живуть.