Как уберечься от простуды и наслаждаться осенью: 5 простых рекомендаций

За облака то и дело прячется тёплое осеннее солнышко, рой легких мыслей уносит подальше от грядущих холодов, а в свежей лужице цветными корабликами скользят опавшие листья. Осень - пора романтики, а никак не простуды. Потому важно знать, как при резкой смене погодных условий не попасть в ее коварные сети, особенно если ты морально/физически не готов к сезонным переменам осеннего календаря.

Как избежать простуды осенью:

1. Реально оценивай погоду за окном: всегда лучше захватить с собой лёгкую куртку/ветровку или надеть под нее что-то, что можно снять в случае резкой смены погоды, ведь перегревы (как и переохлаждения) ни к чему в смену сезона, тем более если ты не закален.



2. Будь активен: много двигайся (по возможности на свежем воздухе), чаще ходи пешком, занимайся любимым видом спорта - это укрепляет иммунитет, предупреждает кислородное голодание, тренирует сердечно-сосудистую систему.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Пересмотри свой режим сна - постарайся ложиться спать не позднее 23:00, организм должен иметь возможность полноценно восстановиться, чтобы противостоять простуде и вирусам.



4. Питайся нутритивно - яркая сбалансированная тарелка стоит на страже твоего иммунитета, особенно в ранний осенний период: мясо, рыба, яйца, сыры, морепродукты, цельные крупы, зелень, овощи, фрукты, орехи, бобовые и др. - включай в свой рацион все группы продуктов, чтобы предупредить/восполнить дефициты.





Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Минимизируй стресс - как известно, стресс играет не в твою пользу, когда речь о простуде и рисках подхватить вирус в межсезонье: не оставь ему ни единого шанса, следуя 4-м советам, приведённым здесь выше + концентрируйся на позитиве, ведь фокус внимания играет важную роль в формировании твоей картины мира.