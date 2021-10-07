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Як уберегтися від застуди і насолоджуватися осінню: 5 простих рекомендацій

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Четвер 07 жовтня 2021 14:31
Як уберегтися від застуди і насолоджуватися осінню: 5 простих рекомендацій Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

За хмари раз у раз ховається тепле осіннє сонечко, рій легких думок забирає подалі від прийдешніх холодів, а у свіжій калюжці кольоровими корабликами ковзає опале листя. Осінь - пора романтики, а ніяк не застуди. Тому важливо знати, як при різкій зміні погодних умов не потрапити в її підступні тенета, особливо якщо ти морально/фізично не готовий до сезонних змін осіннього календаря.

Відома фітнес-тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська запропонувала в Instagram 5 простих рекомендацій, як протистояти застуді і насолоджуватися золотою осінню.

Як уникнути застуди восени:

1. Реально оцінюй погоду за вікном: завжди краще захопити з собою легку куртку/вітровку або надіти під неї щось, що можна зняти в разі різкої зміни погоди, адже перегріви (як і переохолодження) ні до чого в зміну сезону, тим більше якщо ти не загартований.

2. Будь активний: багато рухайся (по можливості на свіжому повітрі), частіше ходи пішки, займайся улюбленим видом спорту - це зміцнює імунітет, попереджає кисневе голодування, тренує серцево-судинну систему.

Як уберегтися від застуди і насолоджуватися осінню: 5 простих рекомендацій

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Переглянь свій режим сну - постарайся лягати спати не пізніше 23:00, організм повинен мати можливість повноцінно відновитися, щоб протистояти застуді і вірусам.

4. Харчуйся нутритивно - яскрава збалансована тарілка стоїть на сторожі твого імунітету, особливо в ранній осінній період: м'ясо, риба, яйця, сири, морепродукти, цільні крупи, зелень, овочі, фрукти, горіхи, бобові та ін. - включай в свій раціон всі групи продуктів, щоб попередити/заповнити дефіцити.

Як уберегтися від застуди і насолоджуватися осінню: 5 простих рекомендацій

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Мінімізуй стрес - як відомо, стрес грає не на твою користь, коли мова про застуду і ризики підхопити вірус в міжсезоння: не залиш йому жодного шансу, слідуючи 4-м порадам, наведеним тут вище + концентруйся на позитиві, адже фокус уваги відіграє важливу роль у формуванні твоєї картини світу.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська запропонувала прості правила на кожен день, які допоможуть тримати тіло в тонусі.

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