Участник "Холостячки" сделал заявление об отношениях с Мишиной после шоу: виделся не один раз

Участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко, или как он называет себя "юрист на миллиард", не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, хоть актриса и признавалась, что они очень похожи. Мужчина очень тепло относиться к ней и даже поддерживает с ней отношения после проекта.

В интервью журналистке Виктории Сироклин на YouTube он заявил, что од конце проекта понял, к кому лежит сердце Ксении.

Евгений признался, что догадался, кто станет избранником холостячки – он увидел неприкрытую симпатию актрисы к автору "Квартал 95".

"Я это понял под конец. Вначале я еще никого не знал. Когда я узнал пацанов поближе, Ксению поближе, уходя, я понимал, что Эллерт, скорее всего, победит. Они находятся на одном уровне, на одном вайбе. У них есть очень похожий момент", - отметил "юрист на миллиард".

Евгений дружит со многими экс-участниками проекта (фото: instagram.com/kov2nenko)

"Основная банда" экс-участников проекта, с которыми общается Евгений, - Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Илья Рыбальченко и иногда к компании присоединяется Александр Эллерт.

Ковтуненко же видится с Мишиной, когда встречается отдельно с Эллертом. "С Ксенией я виделся не один раз. Мы вместе ели, обедали. Я не скажу, что мы близкие друзья, я больше с Саней общаюсь, но с Ксенией отношения тоже хорошие", - заверил Ковтуненко.

Евгений еще на первом знакомстве впечатлил Ксению огромным букетом (фото: instagram.com/kov2nenko)

Он пояснил фото с Ксенией, которое наделало шуму в интернете – на снимке, сделанном уже после окончания проекта, Евгений дарит актрисе цветы у съемочного павильона.

"До того момента последняя встреча с Ксенией была - церемония роз и перед этим – мое свидание. Закончилось на несбывшейся романтической ноте. При этом она мне очень импонирует как человек. И мне прикольно понимать, что я общаюсь с этим человеком, с ним знаком. И я всячески хотел показать, что нам нет смысла зацикливаться, что мы хотели что-то построить, мне действительно будет приятно общаться с Мишиной. Я Эллерту маякнул: "Саня, я хочу выразить свой дружеский момент, показать, что я готов просто общаться. Если ты не против, я хочу подарить цветы, встретиться. Поговорить, обозначить, что все ок". Саня говорит: "Да без проблем". А мы с ним очень хорошо общаемся. Он мне подсказал, что у нее съемка была как раз на "Танцах". И я подъехал, и все – партизаны спалили", - со смехом вспомнил Евгений.

Евгений пояснил вирусное фото с Ксенией Мишиной после проекта

Напомним, что ранее полуфиналист проекта "Холостячка" Александр Рыбак рассказал об истинных отношениях Ксении и Александра Эллерта за раками шоу.