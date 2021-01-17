Учасник "Холостячки" зробив заяву про стосунки з Мішиною після шоу: бачився не один раз

Учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко, або, як він називає себе "юрист на мільярд", не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, хоч актриса зізнавалася, що вони дуже схожі. Чоловік дуже тепло ставитися до неї і навіть підтримує з нею стосунки після проекту.

В інтерв'ю журналістки Вікторії Сіроклін на YouTube він заявив, що ближче до кінці проекту зрозумів, до кого лежить серце Ксенії.

Євген зізнався, що здогадався, хто стане обранцем холостячки – він побачив неприховану симпатію актриси до автора "Квартал 95".

"Я це зрозумів під кінець. Спочатку я ще нікого не знав. Коли я познайомився з пацанами ближче, з Ксенією ближче, йдучи, я розумів, що Еллерт, швидше за все, переможе. Вони знаходяться на одному рівні, на одному вайбі. У них є дуже схожий момент", - зазначив "юрист на мільярд".

Євген дружить з багатьма екс-учасниками проекту (фото: instagram.com/kov2nenko)

"Основна банда" екс-учасників проекту, з якими спілкується Євген, - Андрій Рибак, Андрій Шатирко, Олексій Тригубенко, Ілля Рибальченко і іноді до компанії приєднується Олександр Эллерт.

Ковтуненко ж бачиться з Мішиною, коли зустрічається окремо з Еллертом. "З Ксенією я бачився не один раз. Ми разом їли, обідали. Я не скажу, що ми близькі друзі, я більше з Санею спілкуюся, але з Ксенією стосунки теж хороші", - запевнив Ковтуненко.

Євген ще на першому знайомстві вразив Ксенію величезним букетом (фото: instagram.com/kov2nenko)

Він пояснив фото з Ксенією, яке наробило галасу в інтернеті – на знімку, зробленому вже після закінчення проекту, Євген дарує їй квіти біля знімального павільйону.

"До того моменту остання зустріч з Ксенією була на церемонії троянд і перед цим – моє побачення. Закінчилося на нездійсненій романтичній ноті. При цьому вона мені дуже імпонує як людина. І мені прикольно розуміти, що я спілкуюся з цією людиною, з нею знайомий. І я всіляко хотів показати, що нам немає сенсу зациклюватися, що ми хотіли щось побудувати, мені дійсно буде приємно спілкуватися з Мішиною. Я Еллерту маякнув: "Саня, я хочу висловити свій дружній момент, показати, що я готовий просто спілкуватися. Якщо ти не проти, я хочу подарувати квіти, зустрітися. Поговорити, позначити, що все ок". Саня каже: "Та без проблем". А ми з ним дуже добре спілкуємось. Він мені підказав, що у неї зйомка була на "Танцях". І я під'їхав, і все – партизани спалили", - зі сміхом згадав Євген.

Євген пояснив вірусне фото з Ксенією Мішиною після проекту

Нагадаємо, що раніше півфіналіст проекту "Холостячка" Олександр Рибак розповів про справжні стосунки Ксенії та Олександра Еллерта за раками шоу.