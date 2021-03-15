Участники команды Винника произвели фурор на "Голосі країни", но зрители упрекнули тренера
В воскресенье, 14 марта, состоялся восьмой эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". На сцене нового выпуска произвела фурор команда Олега Винника в лице Анны Шери и Романа Семенчука. Рокеры исполнили знаменитую песню группы Roxette "Listen to your heart".
Видео исполнения композиции опубликовали на официальном YouTube-канале шоу.
Анна Шерри vs. Роман Семенчук — "Listen to your heart"
Тина Кароль поддержала Анну и сказала, что она ее всецело поощряет.
"Думаю, что Роман согласится, когда я скажу: "Аня, я выбираю тебя", - сказал тренер Олег Винник.
Все-таки Тина Кароль спасла Романа Семенчука, пригласив его к себе в команду.
В комментариях к видео некоторые украинцы огорчились, что Олег Винник "слил" Романа.
- Я понимаю, что это шоу и приняла бы уход даже своего фаворита. Но серьезно? Роману даже партии сольной не дали. Песня была специально под Анну, а его просто на бэк вокал впихнули. Очень неприятный осадок остался от этой ситуации.
- Винник тупо слил Романа, и очень зря... Роман просто украл мое сердечко еще на слепых.
- И что это было?! Песню подобрали исключительно для Анны, Роману вообще не дали ни спеть, ни раскрыться. Несправедливо! После его выступления на слепых, была уверенна, что он пройдет дальше, первый исполнитель за три эфира, кто действительно запомнился, но Анна перекричит любого сильного вокалиста...
Напомним, на "Голосі країни" выступила подруга Дорофеевой, с которой они вместе ездили на вокальные конкурсы.