На "Голосі країни" выступила подруга Дорофеевой: вместе ездили на вокальные конкурсы
Вчера, 7 марта, на седьмом эфире одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни" на сцену вышла давняя подруга Нади Дорофеевой Катя Субботова.
В детстве девушки вместе ездили на вокальные конкурсы, и когда-то Надя пообещала Кате помочь, когда станет знаменитостью. Субботова спела песню "Гора" группы The Hardkiss. Она очень хотела, чтобы к ней повернулась Дорофеева и это произошло.
Екатерина Субботова - "Гора" (видео: YouTube)
Кроме того, вокал Кати понравился не только Наде, но и Олегу Виннику, который всячески пытался уговорить ее выбрать его команду. Но Субботова решила, что дальше хочет принимать участие в проекте в команде Дорофеевой.
26-летняя Катя из Черкасс также спела вместе с Дорофеевой ее песню "Gorit".
Пользователи сети прокомментировали выступление Субботовой на "Голосе".
- Помню эту девочку, когда на "Х-Фактор" приходила с песней "I surrender". Какая же красавица!
- Очень красиво спела. Молодец, любим и уважаем таких;
- Ну, молодец, справилась. Хотя песня сложная, как и все песни The Hardkiss. И да, тембр схож с тембром Ани Лорак местами. Сильная участница.
- Качественно, обычно я не люблю перепевки Юлии Саниной, но здесь хорошо;
- Точно голос как у Ани Лорак, красиво;
- Очень красиво и чувственно.
Напомним, на "Голосі країни" диспетчер из Львова проникновенно перепела песню Ирины Билык.
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