На "Голосі країни" выступила подруга Дорофеевой: вместе ездили на вокальные конкурсы

В детстве девушки вместе ездили на вокальные конкурсы, и когда-то Надя пообещала Кате помочь, когда станет знаменитостью. Субботова спела песню "Гора" группы The Hardkiss. Она очень хотела, чтобы к ней повернулась Дорофеева и это произошло.

Екатерина Субботова - "Гора" (видео: YouTube)

Кроме того, вокал Кати понравился не только Наде, но и Олегу Виннику, который всячески пытался уговорить ее выбрать его команду. Но Субботова решила, что дальше хочет принимать участие в проекте в команде Дорофеевой.

26-летняя Катя из Черкасс также спела вместе с Дорофеевой ее песню "Gorit".

Пользователи сети прокомментировали выступление Субботовой на "Голосе".