Ученые назвали неожиданную причину переедания: с едой не связана

Исследователи отмечают, что переедание может быть связано с восприятием своего социально-экономического положения

Причина переедания среди населения планеты, которое зарабатывает ниже среднего уровня зарплаты, связана с восприятием своего социально-экономического уровня. Ученые отмечают, что этот психологический фактор влияет на стимуляцию аппетита. При этом люди едят более калорийные блюда, независимо от того, есть ли у них доступ к здоровым продуктам. Об этом сообщает Madical Express.

Ученые решили проверить, есть ли связь между перееданием и социально-экономическим положением. Исследователи Сингапурского института клинических наук рассказали, что эта связь действительно есть: низкий доход или слабое положение в обществе стимулирует переедание. По результатам исследования они сделали выводы, что бедные люди имеют более высокий риск ожирения. Участники исследования сравнивали свое финансовое и социальное положение с положением других людей. Причем те были либо намного "лучше", либо намного "хуже" своих оппонентов.

Исследователи обнаружили, что те участники, которые чувствовали, что у них меньше ресурсов и возможностей, по сравнению с другими, имели повышенный уровень грелина - "гормона голода". Поэтому они ели более калорийную пищу в больших количествах.

"Если чувство лишения, вызванное социально-экономическим неравенством, может стимулировать потребление пищи, то вполне возможно, что чувство удовлетворения важных потребностей может привести к противоположному эффекту", – говорят ученые.

Участникам исследования предложили поучаствовать в эксперименте, в ходе которого им поручили каждый день записывать в журнал все те вещи, за которые они благодарны в своей жизни. В результате объем их порций снизился, а рацион стал более здоровым.

Это исследование показывает, что психологические последствия социального и экономического неравенства наносят ущерб здоровью. Исследовательская группа планирует продолжить тестирование методов, таких как ведение журнала благодарности, для того чтобы защитить людей, которые не чувствуют социально-экономической безопасности, от опасного пищевого поведения.

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