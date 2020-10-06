Вчені назвали несподівану причину переїдання: з їжею не пов'язана

Дослідники відзначають, що переїдання може бути пов'язане із сприйняттям свого соціально-економічного становища

Причина переїдання серед населення планети, яке заробляє нижче середнього рівня зарплати, пов'язане зі сприйняттям свого соціально-економічного рівня. Вчені зазначають, що цей психологічний чинник впливає на стимуляцію апетиту. При цьому люди їдять більш калорійні страви, незалежно від того, чи є у них доступ до здорових продуктів. Про це повідомляє Madical Express.

Вчені вирішили перевірити, чи є зв'язок між переїданням і соціально-економічним становищем. Дослідники Сінгапурського інституту клінічних наук розповіли, що цей зв'язок дійсно є: низький дохід або слабке становище в суспільстві стимулює переїдання. За результатами дослідження вони зробили висновки, що бідні люди мають більш високий ризик ожиріння. Учасники дослідження порівнювали своє фінансове та соціальне положення з положенням інших людей. Причому ті або були набагато "краще", або набагато "гірше" своїх опонентів.

Дослідники виявили, що ті учасники, які відчували, що у них менше ресурсів і можливостей, у порівнянні з іншими, мали підвищений рівень греліну - "гормону голоду". Тому вони їли більш калорійну їжу у великих кількостях.

"Якщо почуття позбавлення, викликане соціально-економічною нерівністю, може стимулювати споживання їжі, то цілком можливо, що почуття задоволення важливих потреб може призвести до протилежного ефекту", – говорять учені.

Учасникам дослідження запропонували взяти участь в експерименті, в ході якого їм доручили кожен день записувати в журнал всі ті речі, за які вони вдячні у своєму житті. У результаті обсяг їх порцій знизився, а раціон став більш здоровим.

Це дослідження показує, що психологічні наслідки соціальної та економічної нерівності завдають шкоди здоров'ю. Дослідницька група планує продовжити тестування методів, таких як ведення журналу подяки, для того, щоб захистити людей, які не відчувають соціально-економічної безпеки, від небезпечної харчової поведінки.

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