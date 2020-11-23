Удача будет гнаться за вами: каким знакам Зодиака повезет 23 ноября

Астролог Павел Глоба назвал самых удачливых знаков Зодиака 23 ноября

Гороскоп на 23 ноября сулит многим знакам позитивные моменты. Некоторых же звезды предупреждают об опасностях. Кому в этот день стоит приготовиться принимать подарки судьбы, а кому предстоит бороться со сложностями, говорится в астрологическом прогнозе Павла Глобы. Астролог предупреждает, что иногда нужно менять природу своего поведения, чтобы что-то изменить в лучшую сторону.

23 ноября, согласно астрологическому прогнозу, самым счастливыми знаками будут Близнецы, Львы, Весы и Козероги. Об этом пишет Slovofraza.

Овен

В понедельник Овнам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезен, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Телец

Сегодня звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не реагировать на сомнительное предложение, которое вы получили в последнее время.

Близнецы

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелы, сегодня у вас будет достаточно храбрости.

Рак

Держись крепко, потому что дела ускорятся. Вы, вероятно, освободитесь от того, что вас ограничивает, и будете двигаться вперед к воплощению своих идей.

Лев

Сегодня вы узнаете, чего на самом деле хотите. Настанет время принимать ключевые решения. Вы естественно заручиться поддержкой людей, которые смогут вам помочь. Поверьте, что вы можете сделать все, что угодно.

Дева

Ситуация, о которой вы думаете, может иметь успешное завершение, при условии, что она сопровождается упорным трудом и хорошей планировкой.

Весы

Сегодня вы обязательно сможете сделать что-то замечательное. Это будет день, полный радости и пробуждения. Все вопросы удастся решить согласно вашему плану. Позвольте себе принимать похвалу за сделанное.

Скорпион

Скорпионам будет сложно пережить этот день. Многие Ваши чувства могут быть укоренены тревогой, которая вряд ли будет иметь что-то общее с реальностью. Вероятно, вам придется противостоять кому-то или чему-то.

Стрелец

Звезды вам напомнят, что ошибки только делают вас сильнее. Но стоит все же сосредоточиться на последствиях своих действий и сделайте выводы. Они помогут легче преодолевать невзгоды в будущем.

Козерог

Самые близкие друзья, которые легки на подъем, будут хорошими советниками в этот понедельник. Они также станут идеальными спутниками в небольшом веселье этого дня. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, погрузившись в планирование следующего периода.

Водолей

Временно откажитесь от обычного способа времяпрепровождения и ограничьте контакты с людьми, которые не приносят в вашу жизнь ничего ценного. Вскоре вам придется принять решение, эффект от которого существенно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Рыбы

С одной стороны 23 ноября будет благоприятным для творчества и изобретательности, а с другой вероятен упадок сил. Это не лучший день для выхода в люди и активного общения. Отдохните и воздержитесь от непомерных нагрузок.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самых главных везунчиков судьбы в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды сулят трудности в конце ноября.